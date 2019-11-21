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Актер "Игры престолов" рассказал об альтернативной концовке финального сезона

Рыжий одичалый признался, что снимать ее было весело

четверг, 21 ноября 2019, 11:17
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У сериала "Игра престолов" существует альтернативная концовка, которую, вероятно, никогда не покажут фанатам. Об этом в комментарии Metro UK рассказал Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда Великанью Смерть.

"Ну, мы сняли альтернативный финал, - сказал Хивью. - Это было в основном для развлечения, но я не знаю, можно ли мне рассказать вам об этом. Я не скажу!"

Никаких подробностей о секретной концовке шоу актер не сообщил, но признался, что снимать его "было весело".

"Самое смешное в том, что после седьмого сезона у меня были свои теории, у фанатов - свои, у всех актеров тоже были свои теории. Были тысячи теорий, и трудно было бы выбрать один путь, но я многого не ожидал; был элемент неожиданности, который мне понравился", - добавил он.

Финал 8 сезона "Игры престолов" расстроил и рассердил многих фанатов сериала: петицию о том, что его необходимо переснять, подписало более двух миллионов человек. Несмотря на негативную реакцию, завершение 10-летней истории фэнтезийной саги получило 12 наград "Эмми-2019", включая приз за лучший драматический сериал.

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