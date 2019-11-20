Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом получит продолжение

Режиссер Тодд Филлипс снимет продолжение фильма "Джокер" и, вероятнее всего, вновь объединится с актером Хоакином Фениксом, пишет издание The Hollywood Reporter.

Источники сообщили изданию, что Филлипс провел переговоры с главой Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерихом, предложив разработать оригинальные истории для других персонажей DC. Поскольку Warner Bros. защищают каноны DC, Эммерих отнесся к этому без энтузиазма, однако режиссер "Джокера" все же получил права как минимум на еще одну историю.

Мировые сборы "Джокера" преодолели отметку в 1 миллиард долларов, и разработка сиквела уже запущена. По информации THR, Филлипс намерен выступить режиссером, а сценарий продолжения напишет вместе со Скоттом Сильвером, работавшим над фильмом 2019 года.

"Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире с рейтингом "для взрослых" R и занял 4 место в списке самых прибыльных фильмов DC, уступая лишь "Аквамену" и двум фильмам Кристофера Нолана из трилогии "Темный рыцарь".

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