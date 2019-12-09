Критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм года, и это далеко не "Ирландец"

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA) отметила главные кинематографические победы 2019 года. Южнокорейский триллер "Паразиты" показал лучший результат: ему достались награды за лучший фильм, лучшую режиссуру (Пон Чжун Хо) и лучшего актера второго плана (Сон Кан Хо), пишет Variety.

Кадр из фильма "Паразиты"

"Паразиты" превзошли фильм Мартина Скорсезе "Ирландец", который занял второе место (хотя неделей ранее кинокритики Нью-Йорка назвали его лучшим фильмом 2019 года).

Лучшим иностранным фильмом года LAFCA назвали "Боль и славу" испанца Педро Альмодовара. За роль в полубиографической драме Антонио Бандерос получил главную актерскую награду.

Кадр из фильма "Боль и слава"

"Победители в этом году продолжают тенденцию нашей ассоциации награждать разнообразные и инклюзивные списки кандидатов, - сказала президент LAFCA Клаудия Пьюиг. - Победившие режиссеры родом из разных стран мира, включая Корею, Испанию и Францию. Это подчеркивает, как фильмы выходят за географические границы и говорят о нашем общем эмоциональном опыте".

Полный список победителей LAFCA 2019.

Лучший фильм: "Паразиты" (второе место: "Ирландец")

Лучший режиссер: Пон Чжун Хо, "Паразиты" (второе место: Мартин Скорсезе, "Ирландец")

Лучшая актриса: Мэри Кей Плейс, "Диана" (Второе место: Люпита Нионго, "Мы")

Лучший актер: Антонио Бандерас, "Боль и слава" (второе место: Адам Драйвер, "История брака")

Лучший актер второго плана: Сон Кан Хо, "Паразиты" (второе место: Джо Пеши, "Ирландец")

Лучшая актриса второго плана: Дженнифер Лопес, "Стриптизерши" (Второе место: Чжао Шужэнь, "Прощание")

Лучший анимационный фильм: "Я потеряла свое тело" (второе место: "История игрушек 4")

Лучший документальный фильм: "Американская фабрика" (второе место: "Аполлон-11")

Лучший фильм на иностранном языке: "Боль и слава" (второе место: "Портрет дамы в огне")

Лучший сценарий: Ноа Баумбах, "История брака" (Второе место: Пон Чжун Хо и Хан Джин Вон, "Паразиты")

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