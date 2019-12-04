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Аналитики назвали самый популярный новый сериал в мире

После выхода 4 эпизодов "Мандалорец" бьет все рекорды

среда, 4 декабря 2019, 13:02
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Всего через 3 недели после выхода первого эпизода сериал "Мандалорец" стал самым популярным шоу в мире. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на исследование аналитической компании Parrot Analytics.

По данным Parrot Analytics, "Мандалорец" стал самым востребованным шоу на всех платформах. Спрос на него был в 31,9 раза выше, чем на любые другие сериалы, включая "Игру престолов", "Корону" и "Очень странные дела". Кроме того, космический вестерн, действие которого происходит во вселенной Звездных войн, отобрал у "Очень странных дел" звание самого популярного сериала на стриминговых платформах.

"Мандалорец" также получил признание профессиональных критиков. На сайте-агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes после 4-х эпизодов рейтинг его одобрения составляет 95%.

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