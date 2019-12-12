Репетиция перед Оскаром: названы номинанты на премию Гильдии киноактеров

Гильдия киноактеров США (SAG) объявила номинантов на 26-ю ежегодную премию, которая отметит выдающиеся заслуги актеров кино и телевидения. Их список особенно интересен, потому что некоторые члены Гильдии являются также членами Американской киноакадемии, вручающей "Оскар". Так, в 2019 году Рами Малек ("Богемская рапсодия") и Махершала Али ("Зеленая книга") получили премию Гильдии киноактеров, а позже повторили свой успех на "Оскаре".

Премии Гильдии киноактеров раздадут 19 января 2020 года. theLime публикует список главных номинаций и претендентов на престижную награду.

Лучший актерский состав:

"Скандал"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Лучшая мужская роль:

Кристиан Бэйл, "Форд против Феррари"

Леонардо ДиКаприо, "Однажды в Голливуде"

Адам Драйвер, "Брачная история"

Тэрон Эджертон , "Рокетмен"

, "Рокетмен" Хоакин Феникс, "Джокер"

Лучшая женская роль:

Синтия Эриво, "Харриет"

Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"

Люпита Нионго, "Мы"

Шарлиз Терон, "Скандал"

Рене Зеллвегер, "Джуди"

Лучшая мужская роль второго плана:

Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству"

Аль Пачино, "Ирландец"

Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"

Джо Пеши, "Ирландец"

Джейми Фокс, "Просто помиловать"

Лучшая женская роль второго плана:

Лора Дерн, "Брачная история"

Скарлетт Йоханссон, "Кролик Джоджо"

Николь Кидман, "Скандал"

Дженнифер Лопес, "Стриптизерши"

Марго Робби, "Скандал"

Лучший актерский состав в драматическом сериале:

"Большая маленькая ложь"

"Корона"

"Игра престолов"

"Рассказ служанки"

"Очень странные дела"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

Стерлинг К. Браун, "Это мы"

Стив Карелл, "Утреннее шоу"

Билли Крудап, «Утреннее шоу»

Дэвид Харбор, "Очень странные дела"

Питер Динклэйдж, "Игра престолов"

Лучшая женская роль в драматическом сериале:

Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"

Хелена Бонэм Картер, "Корона"

Оливия Колман, "Корона"

Джоди Комер, "Убивая Еву"

Элизабет Мосс, "Рассказ служанки"

Лучший актерский состав в комедийном сериале:

"Барри"

"Флибэг"

"Метод Комински"

"Удивительная миссис Мейзел"

"Шиттс Крик"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале:

Алан Аркин, "Метод Комински"

Майкл Дуглас, "Метод Комински"

Билл Хейдер, "Барри"

Эндрю Скотт, "Флибэг"

Тони Шалуб, "Удивительная миссис Мейзел"

Лучшая женская роль в комедийном сериале:

Алекс Борштейн, "Удивительная миссис Мейзел"

Кристина Эпплгейт, "Мертв для меня"

Рэйчел Броснахан, "Удивительная миссис Мейзел"

Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик"

Фиби Уоллер-Бридж, "Флибэг"

Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале:

Джаррел Джером, "Когда они нас увидят"

Джаред Харрис, "Чернобыль"

Махершала Али, "Настоящий детектив"

Рассел Кроу, "Самый громкий голос"

Сэм Рокуэлл, "Фосси / Вердон"

Лучшая женская роль в телевизионном фильме или сериале:

Патриция Аркетт, "Притворство"

Тони Коллетт, "Невероятно"

Джои Кинг, "Притворство"

Эмили Уотсон, "Чернобыль"

Мишель Уильямс, "Фосси / Вердон"

Лучший каскадерский ансамбль:

"Мстители: Финал"

"Форд против Феррари"

"Ирландец"

"Джокер"

"Однажды в Голливуде"

Лучший каскадерский ансамбль в комедийном или драматическом сериале:

"Игра престолов"

"Блеск"

"Очень странные дела"

"Ходячие мертвецы"

"Хранители"

Также на этой неделе были объявлены номинанты на премию "Золотой глобус". Украинский фильм остался за бортом, но в списке много интересных фильмов.

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