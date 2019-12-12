Репетиция перед Оскаром: названы номинанты на премию Гильдии киноактеров

Гильдия киноактеров США (SAG) объявила номинантов на 26-ю ежегодную премию, которая отметит выдающиеся заслуги актеров кино и телевидения. Их список особенно интересен, потому что некоторые члены Гильдии являются также членами Американской киноакадемии, вручающей "Оскар". Так, в 2019 году Рами Малек ("Богемская рапсодия") и Махершала Али ("Зеленая книга") получили премию Гильдии киноактеров, а позже повторили свой успех на "Оскаре".
Премии Гильдии киноактеров раздадут 19 января 2020 года. theLime публикует список главных номинаций и претендентов на престижную награду.
Лучший актерский состав:
- "Скандал"
- "Ирландец"
- "Кролик Джоджо"
- "Однажды в Голливуде"
- "Паразиты"
Лучшая мужская роль:
- Кристиан Бэйл, "Форд против Феррари"
- Леонардо ДиКаприо, "Однажды в Голливуде"
- Адам Драйвер, "Брачная история"
- Тэрон Эджертон, "Рокетмен"
- Хоакин Феникс, "Джокер"
Лучшая женская роль:
- Синтия Эриво, "Харриет"
- Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"
- Люпита Нионго, "Мы"
- Шарлиз Терон, "Скандал"
- Рене Зеллвегер, "Джуди"
Лучшая мужская роль второго плана:
- Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству"
- Аль Пачино, "Ирландец"
- Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"
- Джо Пеши, "Ирландец"
- Джейми Фокс, "Просто помиловать"
Лучшая женская роль второго плана:
- Лора Дерн, "Брачная история"
- Скарлетт Йоханссон, "Кролик Джоджо"
- Николь Кидман, "Скандал"
- Дженнифер Лопес, "Стриптизерши"
- Марго Робби, "Скандал"
Лучший актерский состав в драматическом сериале:
- "Большая маленькая ложь"
- "Корона"
- "Игра престолов"
- "Рассказ служанки"
- "Очень странные дела"
Лучшая мужская роль в драматическом сериале:
- Стерлинг К. Браун, "Это мы"
- Стив Карелл, "Утреннее шоу"
- Билли Крудап, «Утреннее шоу»
- Дэвид Харбор, "Очень странные дела"
- Питер Динклэйдж, "Игра престолов"
Лучшая женская роль в драматическом сериале:
- Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"
- Хелена Бонэм Картер, "Корона"
- Оливия Колман, "Корона"
- Джоди Комер, "Убивая Еву"
- Элизабет Мосс, "Рассказ служанки"
Лучший актерский состав в комедийном сериале:
- "Барри"
- "Флибэг"
- "Метод Комински"
- "Удивительная миссис Мейзел"
- "Шиттс Крик"
Лучшая мужская роль в комедийном сериале:
- Алан Аркин, "Метод Комински"
- Майкл Дуглас, "Метод Комински"
- Билл Хейдер, "Барри"
- Эндрю Скотт, "Флибэг"
- Тони Шалуб, "Удивительная миссис Мейзел"
Лучшая женская роль в комедийном сериале:
- Алекс Борштейн, "Удивительная миссис Мейзел"
- Кристина Эпплгейт, "Мертв для меня"
- Рэйчел Броснахан, "Удивительная миссис Мейзел"
- Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик"
- Фиби Уоллер-Бридж, "Флибэг"
Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале:
- Джаррел Джером, "Когда они нас увидят"
- Джаред Харрис, "Чернобыль"
- Махершала Али, "Настоящий детектив"
- Рассел Кроу, "Самый громкий голос"
- Сэм Рокуэлл, "Фосси / Вердон"
Лучшая женская роль в телевизионном фильме или сериале:
- Патриция Аркетт, "Притворство"
- Тони Коллетт, "Невероятно"
- Джои Кинг, "Притворство"
- Эмили Уотсон, "Чернобыль"
- Мишель Уильямс, "Фосси / Вердон"
Лучший каскадерский ансамбль:
- "Мстители: Финал"
- "Форд против Феррари"
- "Ирландец"
- "Джокер"
- "Однажды в Голливуде"
Лучший каскадерский ансамбль в комедийном или драматическом сериале:
- "Игра престолов"
- "Блеск"
- "Очень странные дела"
- "Ходячие мертвецы"
- "Хранители"
Также на этой неделе были объявлены номинанты на премию "Золотой глобус". Украинский фильм остался за бортом, но в списке много интересных фильмов.
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