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Репетиция перед Оскаром: названы номинанты на премию Гильдии киноактеров

Больше всего номинаций получил "Ирландец" Мартина Скорсезе

четверг, 12 декабря 2019, 17:12
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Гильдия киноактеров США (SAG) объявила номинантов на 26-ю ежегодную премию, которая отметит выдающиеся заслуги актеров кино и телевидения. Их список особенно интересен, потому что некоторые члены Гильдии являются также членами Американской киноакадемии, вручающей "Оскар". Так, в 2019 году Рами Малек ("Богемская рапсодия") и Махершала Али ("Зеленая книга") получили премию Гильдии киноактеров, а позже повторили свой успех на "Оскаре".

Премии Гильдии киноактеров раздадут 19 января 2020 года. theLime публикует список главных номинаций и претендентов на престижную награду.

Лучший актерский состав:

  • "Скандал"
  • "Ирландец"
  • "Кролик Джоджо"
  • "Однажды в Голливуде"
  • "Паразиты"

Лучшая мужская роль:

  • Кристиан Бэйл, "Форд против Феррари"
  • Леонардо ДиКаприо, "Однажды в Голливуде"
  • Адам Драйвер, "Брачная история"
  • Тэрон Эджертон, "Рокетмен"
  • Хоакин Феникс, "Джокер"

Лучшая женская роль:

  • Синтия Эриво, "Харриет"
  • Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"
  • Люпита Нионго, "Мы"
  • Шарлиз Терон, "Скандал"
  • Рене Зеллвегер, "Джуди"

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству"
  • Аль Пачино, "Ирландец"
  • Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"
  • Джо Пеши, "Ирландец"
  • Джейми Фокс, "Просто помиловать"

Лучшая женская роль второго плана:

  • Лора Дерн, "Брачная история"
  • Скарлетт Йоханссон, "Кролик Джоджо"
  • Николь Кидман, "Скандал"
  • Дженнифер Лопес, "Стриптизерши"
  • Марго Робби, "Скандал"

Лучший актерский состав в драматическом сериале:

  • "Большая маленькая ложь"
  • "Корона"
  • "Игра престолов"
  • "Рассказ служанки"
  • "Очень странные дела"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

  • Стерлинг К. Браун, "Это мы"
  • Стив Карелл, "Утреннее шоу"
  • Билли Крудап, «Утреннее шоу»
  • Дэвид Харбор, "Очень странные дела"
  • Питер Динклэйдж, "Игра престолов"

Лучшая женская роль в драматическом сериале:

  • Дженнифер Энистон, "Утреннее шоу"
  • Хелена Бонэм Картер, "Корона"
  • Оливия Колман, "Корона"
  • Джоди Комер, "Убивая Еву"
  • Элизабет Мосс, "Рассказ служанки"

Лучший актерский состав в комедийном сериале:

  • "Барри"
  • "Флибэг"
  • "Метод Комински"
  • "Удивительная миссис Мейзел"
  • "Шиттс Крик"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале:

  • Алан Аркин, "Метод Комински"
  • Майкл Дуглас, "Метод Комински"
  • Билл Хейдер, "Барри"
  • Эндрю Скотт, "Флибэг"
  • Тони Шалуб, "Удивительная миссис Мейзел"

Лучшая женская роль в комедийном сериале:

  • Алекс Борштейн, "Удивительная миссис Мейзел"
  • Кристина Эпплгейт, "Мертв для меня"
  • Рэйчел Броснахан, "Удивительная миссис Мейзел"
  • Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик"
  • Фиби Уоллер-Бридж, "Флибэг"

Лучшая мужская роль в телевизионном фильме или мини-сериале:

  • Джаррел Джером, "Когда они нас увидят"
  • Джаред Харрис, "Чернобыль"
  • Махершала Али, "Настоящий детектив"
  • Рассел Кроу, "Самый громкий голос"
  • Сэм Рокуэлл, "Фосси / Вердон"

Лучшая женская роль в телевизионном фильме или сериале:

  • Патриция Аркетт, "Притворство"
  • Тони Коллетт, "Невероятно"
  • Джои Кинг, "Притворство"
  • Эмили Уотсон, "Чернобыль"
  • Мишель Уильямс, "Фосси / Вердон"

Лучший каскадерский ансамбль:

  • "Мстители: Финал"
  • "Форд против Феррари"
  • "Ирландец"
  • "Джокер"
  • "Однажды в Голливуде"

Лучший каскадерский ансамбль в комедийном или драматическом сериале:

  • "Игра престолов"
  • "Блеск"
  • "Очень странные дела"
  • "Ходячие мертвецы"
  • "Хранители"

Также на этой неделе были объявлены номинанты на премию "Золотой глобус". Украинский фильм остался за бортом, но в списке много интересных фильмов.

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