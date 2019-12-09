Названы номинанты на премию Золотой глобус-2020: украинский фильм остался за бортом

9 декабря в Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Золотой глобус-2020, вручение которой состоится 5 января в Беверли-Хиллз. Примечательно, что в этом году на премию подавался и украинский фильм "Додому" режиссера Наримана Алиева. Увы, в так называемый шорт-лист премии он так и не вошел. theLime публикует полный список номинаций премии, а также уже названных претендентов.

Лучшая драма

"Ирландец" (Irishman)

"Брачная история" (Marriage Story)

"1917"

"Джокер" (Joker)

"Маленькие женщины" (Little Women)

Лучшая комедия или мюзикл

"Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

"Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit)

"Достать ножи" (Knives Out)

"Рокетмен" (Rocketman)

"Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name)

Лучший драматический сериал

"Большая маленькая ложь" (Big Little Lies)

"Корона" (The Crown)

"Убивая Еву" (Killing Eve)

"Утреннее шоу" (The Morning Show)

"Наследники" (Succession) (HBO)

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Аквафина ("Прощание")

Ана де Армас ("Достать ножи")

Кейт Бланшетт ("Куда ты пропала, Бернадетт")

Бинни Фелдштейн ("Образование")

Эмма Томпсон ("В прямом эфире")

Лучший актер в комедии или мюзикле

Дэниел Крейг ("Достать ножи")

Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")

Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде")

Тарон Эдгертон ("Рокетмен")

Эдди Мерфи ("Меня зовут Долемайт")

Лучший драматический актер

Кристиан Бейл ("Ford против Ferrari")

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Адам Драйвер ("Брачная история")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Лучший анимационный фильм

"Холодное сердце 2" (Frozen II)

"Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World)

"Потерянное звено" (Missing Link)

"История игрушек 4" (Toy Story 4)

"Король Лев" (Lion King)

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")

Аннет Бенинг ("Отчет о пытках")

Лора Дерн ("Брачная история")

Дженнифер Лопес ("Стриптизерши")

Марго Робби ("Скандал")

Лучший актер второго плана

Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству")

Энтони Хопкинс ("Два Папы")

Аль Пачино ("Ирландец")

Джо Пеши ("Ирландец")

Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")

Лучшая песня

Beautiful Ghosts, "Кошки" (Cats)

(I'm Gonna) Love Me Again, "Рокетмен" (Rocketman)

Into the Unknown, "Холодное сердце 2" (Frozen II)

Spirit, "Король Лев" (Lion King)

Stand Up, "Гарриет" (Harriet)

Лучший сценарий фильма

Ной Баумбах, "Брачная история" (Marriage Story)

Пон-Джун-хо и Хан Джин-вон, "Паразиты" (Parasites)

Энтони МакКартен, "Два Папы" (Two Popes)

Квентин Тарантино, "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood)

Стивен Хеллиан, "Ирландец" (The Irishman)

Лучший фильм на иностранном языке

"Прощание" (The Farewell)

"Боль и слава" (Pain and Glory)

"Портрет девушки в огне" (Portrait of a Lady on Fire)

"Паразиты" (Parasite)

"Отверженные (Les Misérables)

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Напомним, Золотой глобус-2020 станет уже 77-й по счету церемонией вручения наград за заслуги в области кинематографа и телевидения. Церемония традиционно будет транслироваться в прямом эфире канала NBC, а ее ведущим уже в пятый раз выступит британский комик Рики Джервейс.

Ранее критики Лос-Анджелеса назвали лучший фильм 2019 года, и им стал далеко не "Ирландец" Мартина Скорсезе.

В начале декабря аналитики также назвали самый популярный новый сериал в мире. После выхода нескольких эпизодов он побил несколько рекордов и обошел такие хиты, как "Игра престолов" и "Очень странные дела".

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