Актер Питер Динклэйдж ответил фанатам, недовольным финалом "Игры престолов"

Питер Динклэйдж, сыгравший в "Игре престолов" Тириона Ланнистера, в интервью журналу The New Yorker рассказал, почему, по его мнению, финал фэнтезийной саги HBO был встречен фанатами с таким негодованием.

"Это как расстаться с кем-то. Они расстраиваются, - сказал актер о фанатах шоу. - Я не могу говорить за всех, но я чувствую, что они не хотели, чтобы это закончилось, поэтому многие люди разозлились. То, что сделали Дэйв [Бениофф] и Дэн [Вайс], мне кажется необычным. Это случилось. Монстры созданы, и вы не ожидаете этого. Вы смотрите в другую сторону. Таким образом, для всех, кто расстроился, потому что так сильно любил персонажа [Дейенерис Таргариен] и так верил в него, - на протяжении всей истории были знаки, указывающие на это".

Динклэйдж согласен, что история Дейенерис приняла немного "фашистский поворот", но считает его вполне логичным. Также он посочувствовал семейным парам, которые поспешили назвать своих дочерей Кхалиси и Дейенерис.

"Есть люди, которые назвали своих детей Кхалиси. Возможно, им просто нужно было дождаться финала сериала. Я не могу вам помочь! Мне жаль. Она сошла с ума. Ее привели к этому, и она тоже жертва с точки зрения того, как с ней обращались. Она прошла через это и вышла злой, как это делают многие из нас", - считает актер.

Сам он не ожидал, что Тирион останется живым в финале "Игры престолов".

"Никто из нас не знал. Мы все нервничали, когда получили сценарии", - говорит он.

Также Питер Динклэйдж не стал скрывать, что скучает по сериалу.

"Я просто любил Северную Ирландию, где мы снимали "Игру престолов". Она стала моим вторым домом. Поэтому я скучаю по этой жизни. Тирион пережил довольно экстремальные вещи. Он убил своего отца и свою девушку. Я не двигался по тому же пути, что и он. Но мне понравилось его играть", - сказал актер.

Питер Динклэйдж стал одним из номинантов на премию Гильдии киноактеров США. Вот полный список звезд, чья игра в 2019 году понравилась их коллегам больше всего.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.