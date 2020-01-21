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Фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева покажут на Berlinale-2020

Над фильмом Сенцов работал дистанционно во время пребывания в колонии РФ

вторник, 21 января 2020, 11:24
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Фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номери" покажут на Берлинском кинофестивале (Berlinale-2020) в рамках специальных показов. Над фильмом Сенцов работал дистанционно во время пребывания в колонии РФ, описывая Сеитаблаеву свое видение картины в письмах.

Основой для сюжета стал текст пьесы, написанный Сенцовым еще в 2011 году. Продюсером картины выступила Анна Паленчук. В целом же "Номери" является копродукцией Украины (435 FILMS) и Польше (Apple Film Production) при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино.

Полнометражный художественный фильм расскажет о обществе в заключении, которое пытается побороть свои страхи и обрести свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но их жизнь резко меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается, решать свою судьбу они хотят самостоятельно.

Примечательно, что ранее пьеса Сенцова уже стала основой одноименного спектакля, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов.

Мировая премьера фильма ожидается в Берлине уже 18 февраля. В Украине "Номери" покажут осенью этого года.

  • В сентябре освобожденный из-под заключения в России Олег Сенцов провел в центре Киева свою первую пресс-конференцию. И так как theLime далек от тем политики, мы посетили конференцию с целью проследить за Сенцовым как за личностью творческой. Как за писателем и режиссером, дальнейших действий которого сегодня ждут с большим любопытством не только в Украине.

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