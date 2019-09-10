Я вывез дневник, и это прокол всех служб России. Большой привет, ребята! - Сенцов

10 сентября освобожденные из-под заключения в России Олег Сенцов и Александр Кольченко провели в центре Киева свою первую пресс-конференцию. Она длилась более двух часов, и за это время украинцы, чьи имена сегодня знают во всем мире, ответили на десятки различных вопросов представителей СМИ.

The Lime далек от тем политики и посетил пресс-конференцию исключительно с целью проследить за Олегом Сенцовым как за личностью творческой. Как за писателем и режиссером, дальнейших действий которого сегодня ждут с большим любопытством не только в Украине. Сам Сенцов делиться планами не спешит, при этом уверяет, что в ближайшее время за него все скажут стопки исписанных тетрадей и дневник. Ему удалось самое важное - привезти их домой, теперь же дело за малым. Прежде большинство из нас видели Сенцова лишь на фото и экранах ТВ. В этот вторник мы с интересом наблюдали, какой же он на самом деле (подробнее о мероприятии и других важных вопросах к бывшим политзаключенным читайте на страницах "Апострофа").

В просторном зале Украинского дома собрались сотни журналистов, десятки изданий и телеканалов. Вот-вот на сцене появятся Олег Сенцов и Александр Кольченко. Эти люди не нуждаются в представлении, поэтому куратор пресс-конференции Александра Матвийчук, координатор глобальной акции Save Oleg Sentsov, зовет их на сцену без лишней риторики. Лишь трогательно признается, что спустя месяцы отчаянной борьбы еще не до конца верит, что украинские пленники наконец-то дома.

Сенцов и Кольченко выходят на сцену под аплодисменты журналистов. Оба явно волнуются и не сразу решают, где кому сесть. Сенцов кажется более уверенным в себе, при этом остается сосредоточенным и скромным в эмоциях. Кольченко с трудом подбирает первые слова благодарности.

Когда же микрофон переходит Сенцову, он тоже благодарит активистов, прессу, украинцев и всех неравнодушных за пределами страны. Говрит о политзаключенных, которые все еще ждут освобождения в тюрьмах России и временно оккупированных территорий. Обещает делать все возможное, чтобы добиться их возвращения домой. Вспоминает Сенцов и о том, что по иронии судьбы находится в этом зале Украинского дома уже в третий раз.

"Я занимался киберспортом. Сначала как игрок, потом как менеджер, потом уже как организатор. Это был мой мир. И на этой сцене - вон там [показывает на угол площадки] комментировал события. Второй раз я здесь был во время Майдана. Здесь был штаб Автомайдана, и я здесь работал и практически жил все то время, кроме того, когда был на баррикадах. И вот я здесь в третий раз. В жизни все идет по кругу, спиралью. Как и должно быть".

Задав один вопрос, Матвийчук передает эту возможность журналистам и у стойки с микрофоном выстраивается длинная очередь. В своих ответах Олег Сенцов остается сдержанным, местами довольно резким. Некоторые вопросы воспринимает в штыки, что, впрочем, не удивительно - вскоре после завершения мероприятия об отдельных из них загудят Facebook и Twitter. Режиссер удивляется вопросам вроде "за что вас посадили?", "что вы ели?", "считаете ли вы себя виноватым?" В этой же череде ответов подчеркивает, что не держит зла на виновников своего задержания в Крыму: "Коллекционирование обид - увлечение слабых, - поразмыслив, говорит Сенцов. - Если хочешь быть сильным, нужно уметь прощать". В зале звучат аплодисменты.

Два самых нелюбимых вопроса, признается далее режиссер, - "о чем ваше кино?" и "какие ваши творческие планы?". Тут же объясняет почему: "Я не люблю делиться своими планами, могу говорить по факту. А что будет потом - нет об этом смысла говорить, потому что этого еще нет". На отдельные вопросы Сенцов не отвечает вовсе - не комментирует слухов, чьих-то мнений о себе, не посвящает журналистов в личную жизнь и отношения с родными. Да и в целом называет себя человеком "непубличным, более закрытым". В разговорах о будущем добавляет, что планирует заниматься "двумя самым прекрасными вещами на этой земле - снимать кино и жить".

В какой-то момент в кармане Сенцова звонит телефон. Бодрая мелодия раздается в колонках концертного зала, сам режиссер ищет мобильный, просит прощения и растерянно пытается заглушить рингтон. Подключается к этому и Кольченко. В зале тишина. Когда смартфон наконец-то затихает, его владелец тихо говорит в микрофон: "Я извиняюсь, я пять лет не видел этой штуки".

В тюрьме вообще мало что можно увидеть, вспоминает далее в своих ответах Сенцов. "По выходным смотрел Киселева. Не пропуская. Развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а здесь все показывают [улыбается]. Все это очень весело. Понятное дело, верить ему невозможно. Не знаю, кем нужно быть, что в голове должно быть. А так это одно удовольствие. Немного извращенное, конечно. Но "кисель" в этом плане молодец".

За годы заключения он был в разных учреждениях, всюду разные условия. Но практически везде занимался одним и тем же - читал и писал. "Я привез 22 кг макулатуры. Это письма. Ни одно письмо не выкинул, все привез. Я не буду их перечитывать, но они мне очень дороги. Книги и тетради. Их 15 штук, и все они исписаны".

По словам режиссера, на страницах тетрадей - сценарии, материалы для книг. И одна из них - сборник рассказов "Маркетер" - выйдет уже в сентябре этого года. Для других потребуется некоторое время: "Это не мысли, это не вода. Это конкретные вещи: законченные сценарии, книги, сборники рассказов. Это рукописи, с которыми уже надо работать дальше".

Препятствий в тюрьме не было, продолжает Сенцов. Писал по ночам, когда было тихо, когда никто не мешал. Но обыски в камере проводили каждый день, на всякий случай писал неразборчиво как мог: "Когда началась голодовка, на третий день я понял, что есть о чем писать. Я стал вести дневник. Я же не знал, что будет дальше, сколько это продлится, на сколько меня хватит. И я описывал все, что происходило. Там - воспоминания, потоки мыслей… У меня очень плохой почерк, а я старался писать еще хуже. Разобрать практически невозможно. Так я писал 45 дней. Он есть, он существует. Я не знал, увидит ли он когда-нибудь свет, но я его вывез. И это очень большой прокол всех оперслужб России, большой привет, ребята!"

На этом слове Сенцов снова вспоминает о других заключенных и просит писать им письма: "Для любого заключенного, политический он или нет, украинец или казах, письма в тюрьме - это очень важно. Ты можешь день не поесть, тебе может не быть передач, с тобой могут что-то там делать, но все ждут писем. Пишите. О чем угодно. Это очень поддерживает".

Когда режиссеру поступает очередной вопрос, журналист подчеркивает, что передает его "от простого народа". Сенцов перебивает: "Я извиняюсь, а вы себя считаете не простым народом?" По залу проходит смешок, представитель прессы смущается и отвечает, мол, нет, ведь он журналист. "А, то есть журналисты и простой народ. Я понял вас. Привет простому народу", - кивает Сенцов.

Запомнились среди ответов режиссера и слова о свободе. Не думать о ней, упомянул он уже под конец пресс-конференции, было невозможно. Тем не менее все эти годы он оставался спокойным и невозмутимым. Правда, лишь до того момента, пока уже дома не обнял дочь. Что же касается ощущений в первый день свободы, говорит, "это один из немногих дней, ради которых стоит жить".