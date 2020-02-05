7 фильмов с потрясающими костюмами, награжденных премией Оскар

В 2020 году на премию "Оскар" за лучший дизайн костюмов номинировали криминальную драму "Ирландец", трагикомедию "Кролик Джоджо", триллер "Джокер", драму "Маленькие женщины" и комедийную драму "Однажды в Голливуде". Их действие происходит в разное время, и дизайнеры здорово постарались, чтобы облик персонажей максимально соответствовал эпохе и настроению картины. Пока члены Американской киноакадемии решают, кому 9 февраля достанется заветная статуэтка, the Lime вспомнил фильмы, в которых костюмы стали отдельным произведением искусства.

"Римские каникулы" (1954)

За свою 54-летнюю карьеру художница по костюмам Эдит Хэд получила 35 номинаций на "Оскар", 8 из которых увенчались победой. Ей довелось одевать самых известных голливудских див, включая Мэрилин Монро, Грейс Келли и Элизабет Тейлор. Но наибольшую славу Хэд принесла работа с Одри Хепберн, чьи наряды в мелодраме "Римские каникулы" стали эталоном женственности и элегантности. До сих пор белоснежная рубашка, яркий шейный платок и длинная юбка-клеш в сочетании с римскими сандалиями остаются нестареющей классикой женской моды.

"Клеопатра" (1963)

"Клеопатра" с Элизабет Тейлор считается самым дорогим фильмом своего времени (около $484 млн с учетом современной инфляции). Его производство едва не довело студию 20th Century Fox до банкротства, но драма о египетской царице навсегда оставила след в истории моды. За 3 часа экранного времени Тейлор сменила рекордные 65 костюмов, дизайнером которых выступили Ирен Шарафф, Витторио Нино Новарезе и Рени Конли. Именно их следует благодарить за неугасающую популярность макси-платьев, "змеиных" браслетов и колец, геомтричных стрижек и яркого макияжа в стиле Тейлор.

"Моя прекрасная леди" (1964)

Над костюмами для музыкального фильма по пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион" трудился легендарный художник по костюмам и декорациям Сесил Битон, включенный в 1970 году в международный Зал славы самых стильных людей. Битон проделал огромную работу, изобразив превращение неряшливой цветочницы Элизы Дулиттл (Одри Хепберн) в помпезную светскую львицу. Ее декорированные цветами и лентами платья и причудливые широкополые шляпы до сих пор поражают своей экстравагантностью, и знаменитая стилизованная фотосессия Леди Гаги для январского выпуска Vanity Fair в 2012 году - прямое тому подтверждение.

"Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1978)

Сегодня костюмами принцессы Леи, Дарта Вейдера и имперских штурмовиков никого не удивишь: их образы настолько растиражированы, что их эксплуатируют даже украинские политики. Благодарить за это стоит создателя саги Джорджа Лукаса, концепт-художника Ральфа МакКарри и Джона Молло, который из консультанта исторических фильмов превратился в художника по костюмам для космического вестерна, "один из героев которого - мусорная корзина". Так, знаменитый костюм Дарта Вейдера он спроектировал из монашеской мантии, мотоциклетного костюма, немецкого военного шлема и противогаза. Одной из самых больших задач Молло было создание множества экзотических инопланетян, и получая свой первый "Оскар" он пошутил, что костюмы "Звездных войн" были "на самом деле не столько костюмами, сколько сантехникой и автомобильными запчастями".

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"Титаник" (1998)

На счету у дизайнера Деборы Ли Скотт - больше 45 картин, но именно "Титаник" принес ей заветный "Оскар". Чтобы придумать потрясающие наряды, в которых красуется героиня Кейт Уинслет и другие пассажиры первого класса, художнице пришлось проштудировать гору литературы об эдвардианской моде начала ХХ века.

"Режиссер не диктовал, какими должны быть костюмы, но обращал внимание на детали. Например, когда Кейт переступает перила, вы можете услышать легкий звон бусин. Он замечал эти детали в одежде, использовал их и создавал благодаря им нужную атмосферу", - рассказывала Скотт.

Любопытно, что знаменитое лиловое платье, в котором Роза спасается от катастрофы судна, пришлось шить несколько раз: из-за съемок в соленой воде наряд быстро терял кинематографичный вид.

"Мария-Антуанетта" (2006)

Костюмы для фильма Софии Копполы создала трехкратная обладательница "Оскара" Милена Канонеро. На этапе предварительной подготовки режиссер передала художнице коробку печенья макарунс пастельных тонов и попросила использовать их в качестве палитры. В интервью Канонеро рассказывала, что в своих великолепных нарядах она попыталась передать суть эпохи, но не воспроизводила ее в точности.

"Всегда нужно искать новый взгляд на вещи. Я упростил очень тяжелый декор 18-го века. Я хотела, чтобы костюмы были правдоподобными, но более стилизованными, - говорила она в интервью. - В те дни все придворные дамы были покрыты кружевом, потому что это был способ показать, насколько ты богат. У них было гораздо больше украшений, чем у меня".

Несмотря на "упрощенный" стиль рококо, работа Канонеро удостоилась "Оскара", а 60 умопомрачительных нарядов Кирстен Данст до сих пор поражают своей красотой.

"Призрачная нить" (2018)

Дизайнер Марк Бриджес и его команда создали для фильма о гениальном кутюрье Рейнольдсе Вудкоке и его музе более 50 костюмов, включая свадебные платья, вечерние наряды и повседневную одежду. Действие картины происходит в 50-е, и чтобы передать дух эпохи, Бриджесу предоставили доступ к знаменитым платьям, выставленных в лондонском Музее Виктории и Альберта, включая произведения Живанши, Балмейна, Балленсиага, Чарльза Фредерика Уорта, Виктора Штибеля и Нормана Хартнелла.

Помимо дизайна, фильм также показывает процесс создания одежды. Из-за этого команде пришлось шить наряді на протяжении всего съемочного процесса, вплоть до самого конца. "Это было постоянное состояние создания и примерки и отделки", - вспоминал художник.

В результате происходящее в фильме и на съемочной площадке действительно переплетено "призрачной нитью": все наряды были сделаны вручную, включая вышивку и бисероплетение, а над одним платьем могли работать до 30 человек одновременно.

Ранее theLime собрали 8 самых известных песен из фильмов, отмеченных премией Оскар. Эти хиты были написаны специально для фильмов, но быстро их "переросли".

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