8 самых известных песен из фильмов, отмеченных премией Оскар

9 февраля в Голливуде состоится церемония вручения наград премии "Оскар-2020". Среди 23-х оскаровских категорий "Лучшая песня" является далеко не главной, но именно в ее случае проще всего понять, справедливый ли выбор сделали члены Американской киноакадемии: по-настоящему выдающаяся песня наверняка станет мировым хитом и надолго останется в памяти людей. theLime выбрал 8 композиций, которые заслуженно принесли своим создателям заветную статуэтку.

"Over the Rainbow" из фильма "Волшебник в стране Оз" (Оскар-1940)

Композитор Гарольд Арлен и поэт Ип Харбург часто работали в тандеме, но самой известной их песней стала "Over the Rainbow", прозвучавшая в мюзикле "Волшебник страны Оз" в исполнении Джуди Гарленд. Примечательно, что впервые ее записала певица Би Уэйн в 1938 году, но киностудия Metro Goldwyn Mayer решила придержать выпуск сингла до премьеры потенциально успешного мюзикла. И не прогадала! Вопреки негодованию Уэйн, баллада получила "Оскар", оставалась "рабочей лошадкой" Гарланд больше 30 лет, и сегодня занимает первое место в списке 100 лучших песен к фильмам по версии Американского института киноискусства.

"Moon River" из фильма "Завтрак у Тиффани" (Оскар-1962)

Знаменитую песню композитора Генри Манчини в свое время исполняли Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Джуди Гарланд, Барбара Стрейзанд, Элтон Джон и даже Святослав Вакарчук. Но написана она была специально для актрисы Одри Хэпберн, чьи скромные вокальные данные в мелодраме "Завтрак у Тиффани" нужно было представить в лучшем виде. Результат превзошел все ожидания продюсеров Paramount Pictures, которые не вырезали сцену с песней исключительно благодаря настойчивости Хэпберн. "Только через мой труп!" - кричала звезда, услышав о намерении избавить фильм от ее вокала.

"What a Feeling" из фильма "Танец-вспышка" (Оскар-1984)

Фильм о сварщице с задатками балерины стал мировым хитом не без помощи "отца итало-диско" Джорджо Мородера. Вместе с певицей Айрин Кара он записал для него зажигательную песню "What a Feeling", которая не только принесла команде "Оскар" и "Золотой глобус", но и целый год держалась на верхних строчках мировых чартов. К слову, танцевальный номер из фильма для своих клипов в разное время использовали Джери Холлиуэл ("It’s Raining Men") и Дженнифер Лопес ("I’m Glad").

"I Just Called to Say I Love You" из фильма "Женщина в красном"(Оскар-1985)

Один из известнейших хитов 80-х был написан звездой соула Стиви Уандером специально для фильма "Женщина в красном". Сама комедия оказалась проходной и быстро забылась, но оскароносная песня остается узнаваемой и любимой уже более 30 лет. Сам Уандер на церемонии вручения посвятил почетную награду Нельсону Манделе, который находился в тюрьме ЮАР за борьбу против апартеида. Власти ЮАР ответили "по-взрослому", запретив в стране его музыку.

"Take My Breath Away" из фильма "Лучший стрелок" (Оскар-1987)

Продолжение боевика с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик" выходит в 2020 году, но авторам его саундтрека едва ли удастся превзойти успех песни, которая в свое время неделями оккупировала мировые чарты. Оскаром хит группы Berlin опять обязан Джорджо Мородеру. Остается надеяться, что 79-летний композитор согласится еще раз подсобить продюсеру и давнему приятелю Джерри Брукхаймеру, который выпускает сиквел "Лучшего стрелка".

"My Heart Will Go On" из фильма "Титаник" (Оскар-1998)

Рекордсменом по числу Оскаров фильм "Титаник" стал в том числе и благодаря незыблемому хиту Селин Дион, написанному композитором Джеймсом Хорнером. В историю музыки "My Heart Will Go On" вошла как одна из самых продаваемых песен в мире. Также на ее счету "Золотой глобус", четыре "Грэмми" и десятки литров слез, пролитых чувствительными слушателями во всем мире. Примечательно, что изначально Дион не хотела браться за работу над саундтреком к "Титанику", поскольку в исполнении автора песня показалась ей невыразительной. В результате именно она стала главным хитом в карьере певицы, сделав ее мировой знаменитостью.

"Lose Yourself" из фильма "8 миля" (Оскар-2003)

Хит Эминема, написанный для фильма 8 миля, стал первой хип-хоп композицией, получившей "Оскар". После релиза он моментально стал коммерчески успешным, занимая первую строчку в Billboard Hot 100 в течение рекордных 12-ти недель. "Lose Yourself" достиг вершины чартов в 19 других странах, а музыкальные критики всего мира до сих пор называют агрессивные и вдохновляющие пассажи песни лучшими в карьере рэпера.

"Skyfall" из фильма "007: Координаты "Скайфолл" (Оскар-2013)

В разные годы песни бондианы номинировались на "Оскар" 6 раз, но лишь Адель удалось сорвать заветный куш. Британская певица получила почетное задание написать саундтрек в 2011 году, и после прочтения сценария ей отлично удалось уловить настроение и стиль франшизы. В результате "Skyfall" также стала первой песней бондианы, получившей все главные музыкальные награды, включая "Грэмми" и "Золотой глобус". По состоянию на 2018 год по всему миру было продано более 7 миллионов копий песни, что делает ее одним из самых коммерчески успешных цифровых синглов всех времен.

В 2020 году на Оскар за лучшую песню претендуют "Stand Up" из драмы "Гарриет", "I'm Standing With You" из "Прорыва", "I'm Gonna Love Me Again" из байопика "Рокетмен", "Into the Unknown" из мультфильма "Холодное сердце 2" и "I Can't Let You Throw Yourself Away" из "Истории игрушек 4". Есть ли у них шансы стать мировыми хитами - покажет время.

