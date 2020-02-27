Куда пропали звезды популярного шоу 90-х "Каламбур", и как они выглядят сегодня

"Каламбур" - знаменитые видео-комиксы, которые в девяностых знал каждый. Герои "Деревни дураков", "Крутого пике" и "Большого капута" тогда были настоящими звездами. Но что же стало с ними сейчас? В этом материале мы решили рассказать вам, как актеры известной многосерийной комедии живут спустя много лет.

Начнем с Юрия Стыцковского. Когда-то он играл главного пилота в "Крутом пике", командира в "Железном капуте" и мотоциклиста в сценах в баре. Сейчас же Юрий ушел в подполье. Какое-то время он пробовал себя в роли сценариста и актера других жанров, но эти попытки так и не завершились успехом. О личной жизни Юрия известно не много, но кое-что все-таки привлекло внимание общественности - какое-то время актер был женат на Эвелине Бледенс. Но спустя всего пару лет этот брак развалился, после чего Стыцковский женился на исполнительном продюсере "Каламбура" Ирине, сейчас они воспитывают сына.

Алексей Агопьян стал известен после своих ролей второго пилота "Крутого пике", бармена, плюшевого медведя "Деревни дураков" и лейтенанта "Большого капута". После "Каламбура" он какое-то время играл в "Маски-шоу" и программе "Смешнее, чем кролики". Также Алексею досталась роль в одной из серий известного российского сериала "Интерны". Агопьян добился настоящего актерского успеха после роли в сериале "Таинственная страсть" и фильме "Одесса-мама". Что касается личной жизни, о ней актер особо не распространяется. Известно только, что у него есть супруга, а вот о детях пока никакой информации не имеется.

Вадим Набоков запомнился зрителям в образе неуклюжего клоуна "Каламбура". Интересно, что у него нет никакого актерского образования. Мастерству клоунады Вадим обучался сам, и это принесло свои плоды. Но со времен видео-комиксов Набоков так и не получал больше никаких больших ролей. Он иногда играет в театре и живет со своей коллегой по съемочной площадке, клоунессой Татьяной Ивановой.

Татьяна Иванова вместе со своим супругом периодически гастролирует с шоу, которое до сих пор носит название "Каламбур". Пара воспитывает двоих детей. Ну а актерская карьера Татьяны пока не сдвинулась со старой точки.

Сергей Гладков, он же Мисс Бурпл в "Крутом пике" и мужик из "Деревни дураков", когда-то был одним из сценаристов "Каламбура". После окончания шоу он продолжил работать в этой сфере, и даже попробовал себя в роли сценариста-мультипликатора - создал 60-серийный мультик под названием "S. O. S.". А вот других крупных работ у Сергея пока не было. Говорят, что Гладков давно женат и воспитывает двоих детей, но сам артист эту информацию не обсуждает.

Нередко режиссеры решают немного разбавить привычную работу и побыть в роли актеров. Не исключением в свое время был и Леонид Гайдай. Правда, многие зрители до сих пор не знают, что видели на экране именно его. Мы решили исправить это и рассказать вам, в каких картинах Гайдай появился по другую сторону камеры.

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