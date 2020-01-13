25 лет спустя: Дженнифер Энистон показала милое фото с актрисами сериала "Друзья"

7,5 миллионов лайков и десятки тысяч комментариев набрало в Instagram фото Дженнифер Энистон, которая провела душевный вечер в компании коллег из сериала "Друзья" - 55-летней Кортни Кокс и 56-летней Лизы Кудроу.

"Привет от девчонок напротив", - подписала 50-летняя Энистон пару дружеских селфи.

Спустя 25 лет с начала сериала "Друзья" актрисы поддерживают близкие отношения.

"Они действительно служат друг другу опорой, - пишет издание People со ссылкой на источник, близкий к звездам шоу. - Даже когда бывшие коллеги в разлуке, они следят за жизнью друг друга. Тот факт, что они остаются вместе в счастливые и грустные времена, говорит о многом".

В последнее время ходят слухи о том, что актеры "Друзей" могут воссоединиться в новом проекте. Их источником стала сама Дженнифер Энистон, заявившая, что не против сняться в продолжении ситкома.

"Почему бы и нет? Я бы с радостью! Уверена, что мои коллеги по сериалу тоже будут в восторге от этой идеи! Все может случиться", - сказала актриса на Шоу Эллен Дедженерес.

В студии Шоу Джеймса Кордена она также проговорилась, что ее подруги "с радостью бы согласились снять эпизод с воссоединением".

"В отличие от нас, ребята не очень рады такой инициативе. Поэтому мы решили просто сделать римейк в стиле "Золотых девочек", когда мы все старые и на колясках", - пошутила она.

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Ранее Дженнифер Энистон призналась, зачем на самом деле завела свой популярный Instagram. Появление в социальных сетях было для актрисы стратегическим шагом.

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