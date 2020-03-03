Антонио Бандерас сыграет в экранизации популярной компьютерной игры

Адаптация компьютерной игры Uncharted, разговоры о которой ведутся уже 11 лет, наконец-то получила подтвержденный актерский состав и режиссера. Издание Variety сообщает, что в фильме сыграет 59-летний Антонио Бандерас.

Кадр из игры "Uncharted 4: Путь вора"

Режиссером фильма стал Рубен Фляйшер ("Веном", "Добро пожаловать в Zомбилэнд"), а сценарий написали Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй ("Железный человек", "Люди в черном: Интернэшнл"). Приключенческая картина, основанная на серии action-игр для консолей Sony PlayStation, расскажет об охотнике за сокровищами Натане Дреке, который путешествует по миру и раскрывает различные опасные загадки.

Неизвестно, на какую роль подписался Бандерас, поскольку главные партии достались звезде "Человека-паука" Тому Холланду и двукратному номинанту на "Оскар" Марку Уолбергу. Они сыграют Натана Дрейка и его наставника Виктора Салливана. Съемки фильма должны начаться в апреле, а выход фильма Uncharted в кинотеатрах намечен на 5 марта 2021 года.

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