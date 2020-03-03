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Не время умирать: из-за коронавируса фанаты попросили отложить премьеру нового Джеймса Бонда

Люди боятся, что к началу апреля ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире не улучшится

вторник, 3 марта 2020, 12:25
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Поклонники Джеймса Бонда попросили студии MGM и Universal отложить выпуск нового фильма "007: Не время умирать" из-за коронавируса. Открытое письмо с призывом "поставить общественное здравоохранение выше графика маркетинговых релизов" появилось на фан-сайте MI6-HQ.

Ситуация в Китае уже побудила киностудию перенести выпуск фильма в Гонконге на 30 апреля и отменить рекламные мероприятия в Китае, Южной Корее и Японии, но график европейских и североамериканских премьер пока не менялся. Премьера 25-го Бонда должна состояться в Лондоне 31 марта, а в прокат он попадет 9 апреля.

Фанаты предлагают перенести долгожданный релиз на лето из-за опасений, что распространение коронавируса приведет к закрытию кинотеатров или помешает людям посмотреть фильм в кино.

"Существует значительная вероятность того, что кинотеатры будут закрыты или их посещаемость значительно уменьшится к началу апреля, - говорится в письме. - Всего один человек, который может даже не проявлять симптомов, может заразить остальную часть аудитории. Это не та реклама, которая вам нужна. Это просто фильм. Здоровье и благополучие поклонников и их семей важнее. Мы все ждали этот фильм более 4 лет. Еще несколько месяцев не повредят качеству фильма, а только помогут кассовым сборам".

По данным Reuters, по состоянию на 2 марта в мире было зарегистрировано более 89 000 случаев заражения вирусом COVID-19, большинство - в Китае. За пределами Китая он распространился на 66 стран. 3 марта первый случай коронавируса зарегистрирован в Украине в городе Черновцы.

  • Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" с Томом Крузом отменили из-за коронавируса в Италии. Боевик должны были снимать в Венеции, но в городе запретили все общественные мероприятия.
  • Джеки Чан ответил на слухи о том, что попал в карантин из-за коронавируса. Заметив актера в ресторане без маски, фанаты сразу же запаниковали.

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