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В сети появилась ранее неизвестная песня Уитни Хьюстон

​Песня опубликована спустя семь лет после смерти певицы

суббота, 29 июня 2019, 18:46

Спустя семь лет после смерти легендарной Уитни Хьюстон вышел новый трек с вокалом певицы. Песня была выпущена компанией, к которой после кончины артистки отошли ее авторские права, и студией RCA Records.

Как пишет журнал Rolling Stone, в 90-х годах Хьюстон записала кавер-версию песни Стива Уинвуда Higher Love. Она должна была войти в третий альбом певицы I’m Your Baby Tonight.

Впоследствии эта идея не была осуществлена, так как из уже популярной тогда певицы не хотели делать исполнительницу песен других артистов. Уитни смогла исполнить композицию только во время своего концерта в Токио.

И только спустя годы было принято решение, что поклонники певицы должны услышать ранее неизвестную запись. В первозданном виде песню выпускать не хотели, поэтому к созданию новой версии сингла пригласили норвежского диджея Kygo.

"Я пытался добиться того, чтобы песня звучала так, как ее исполнила бы она, но добавив при этом что-то из моего стиля", - сказал музыкант.

Уитни Хьюстон умерла в 2012 году в возрасте 48 лет. Тело певицы обнаружили в ванне гостиничного номера. По данным следственных органов, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности после употребления кокаина.

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