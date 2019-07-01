10 продуктов, которые отбеливают зубы не хуже популярной пасты

Каждый из нас время от времени задается вопросом, как привести в порядок здоровые, но потемневшие зубы. Как правило, мы обращаемся к популярным пастам, начинаем усердно чистить зубы порошками. Ну а если дело и вовсе худо - прямая нам дорога к стоматологу на чистку.

При этом всегда есть способы поддержать белизну зубов и отсрочить малоприятные процедуры. И да, сделать этом можно не только с помощью средств гигиены, но и путем употребления определенных продуктов, обладающих свойствами удалять налет и поддерживать вашу ротовую полость в хорошем состоянии. The Lime вспомнил 10 таких продуктов и найти их на полках магазинов будет проще простого.

Апельсин. Популярный цитрус содержит множество кислот. Они, как известно, способствуют очищению поверхности зубов.

Брокколи. Не всеми любимый овощ помогает устранить темный налет и вернуть зубам естественную белизну.

Яблоки содержат большое количество воды, которая укрепляет десны и помогает бороться с бактериями.

Груши. Популярный фрукт обладает практически тем же эффектом, что и яблоки. К тому же груши полезны для пищеварения.

Морковь. Обычно провоцирует повышенное слюноотделение, а это благоприятно влияет на гигиену рта и помогает избавиться от бактерий.

Пищевая сода. Довольно щадящий природный скраб, который поможет удалить налет с поверхности зубов. Но не переборщите с количеством.

Сельдерей. Активно борется с бактериями в полости рта.

Клубника. Эта ягода уже давно прославилась как эффективный природный отбеливатель. Яблочная кислота, которая содержится в клубнике, удаляет темный пигмент с поверхности зубов.

Семена и орехи. Вот они - природные очистители эмали. Семена и орехи эффективно удаляют с зубов налет и темные пятна.

Лук. Его польза может вас удивить. Съев блюдо с луком, 7 человек из 10 идут чистить зубы, что никогда не бывает лишним в течение рабочего дня.

Улыбайтесь смело, при этом наслаждайтесь любимыми продуктами.