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День архитектуры Украины и именины Сергея: какой праздник 1 июля

Какие праздники отмечают 1 июля

понедельник, 1 июля 2019, 08:00

1 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Сергея и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День архитектуры Украины

1 июля в Украине отмечают свой профессиональный праздник все, кто работает в сфере архитектуры. День архитектуры Украины празднуется ежегодно, он был установлен в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства.

В указе президента Украины от 17 июня 1995 года говорится: "«Установить День архитектуры Украины, который отмечать ежегодно 1 июля - во Всемирный день архитектуры".

Особых торжественных мероприятий по стране в этот день обычно не устраивают. Также украинцы не получают дополнительный выходной, хоть праздник и является официальным. Однако ежегодно 1 июля, согласно указу главы государства, проходит церемония вручения Государственных премий Украины по архитектуре.

Родились в этот день

Кристиан II, король Дании и Норвегии, король Швеции, из династии Ольденбургов, Верни Камерон, английский исследователь, первым пересекший Экваториальную Африку, Алис Ги-Блаше, французская сценаристка, первая женщина-кинорежиссер и продюсер, принцесса Диана, принцесса Уэльская, первая супруга принца Чарльза, Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса, Лив Тайлер, американская киноактриса, фотомодель.

Именины

Александр, Василий, Виктор, Сергей, Никанор, Леонтий.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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