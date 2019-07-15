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Парень в образе Бэтмена стал настоящим героем сети: и свой костюм он надел не просто так

Снимки героя распространяются в соцсетях и на страницах СМИ

понедельник, 15 июля 2019, 15:15
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Пользователи соцсетей активно обсуждают героические поступки парня из США, который не просто так надел костюм Бэтмена.

В образе супергероя комиксов DC он навещает приюты, из которых забирает по несколько животных в неделю. После этого, разъезжая по городам на своей старенькой Хонде ("бэтмобиля" у него пока нет), он ищет для питомцев новые семьи.

По одной из версий, за маской Темного Рыцаря прячется некий Крис Ван Дорн, основатель некоммерческой организации помощи животным Batman4Paws. Идею приходить на выручку братьям-меньшим в образе Бэтмена парень объясняет довольно просто:

"Костюм просто заставляет людей улыбаться, - цитирует его the dodo. - Это необычно - видеть, как вокруг расхаживает Бэтмен. А когда они узнают, что он делает доброе дело, они приходят в восторг".

Снимки Бэтмена в компании животных распространяются в соцсетях и на страницах СМИ. Парня благодарят за бравое дело и называют настоящим героем современности.

Как оказалось, работает он не один. Компанию герою также составляет четвероногий Робин.

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв, хотя на самом деле звезда "Терминатора" даже не жалуется на здоровье. Немного поразмыслив, "стальной Арни" нашел, что ответить гаранту. И этот ответ ему вряд ли понравится.

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