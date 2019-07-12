Трамп вдруг заявил о смерти Шварценеггера: ответ "стального Арни" ему не понравится

Президент США Дональд Трамп умеет удивлять мир своими выходками и заявлениями. Так, в ходе саммита о социальных сетях в Белом Доме гарант заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв, хотя на самом деле звезда "Терминатора" даже не жалуется на здоровье.

Трампа тут же стали цитировать в Twitter, которым активно пользуется и Шварценеггер. Немного поразмыслив, "стальной Арни" нашел, что ответить гаранту. И этот ответ ему вряд ли понравится.

"Арнольд Шварцнеггер… Знаете что? Он умер. Я сам видел", - процитировал Трампа корреспондент Yahoo News Хантер Уокер, который и сам удивился фразе президента.

О том, что он пребывает в полном здравии, сообщить гаранту решил и сам Шварценеггер. "Я все еще здесь. Хочешь, сравним налоговые декларации, Трамп?" - написал в своем профиле актер.

Пост Шварценеггера собрал тысячи лайков, в комментариях фолловеры актера высмеяли очередную глупость президента США и с нетерпением ждут его ответа на вопрос о декларациях.

Ранее актер Арнольд Шварценеггер, впервые прокомментировал нападение на него в Южной Африке. "Железный Арни" рассказал, почему не станет судиться с обидчиком.

Кэтрин Шварценеггер, одна из дочерей актера Арнольда Шварценеггера, вышла замуж за звезду картин "Стражи галактики" и "Мстители" Криса Пратта. Свадьба звездной пары проходила на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито возле моря.

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