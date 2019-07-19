На до и после раскололся мир: солистка "НеАнгелов" рассказала о страданиях в новой песне

Популярная украинская группа "НеАнгелы" презентовала новую лирическую композицию под названием "До и после".

Премьера трека состоялась в пятницу, 19 июля, на YouTube-канале дуэта. На заставке ролика изображена только одна солистка - Слава Каминская, которая недавно пережила развод с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. А в самой композиции поется о страданиях после расставания с любимым.

Поклонники сделали вывод, что песня связана именно со Славой и Эдгаром.

"У каждого свое ДО и ПОСЛЕ. ДО - это энергия, сила и желание реализовывать и идеализировать, а ПОСЛЕ всегда остается история, которую создаем мы и которая создает нас. Мое ПОСЛЕ стало смыслом моей жизни, которого не было ДО! Мое ПОСЛЕ подарило мне абсолютную любовь и возможность слышать самое заветное слово "Мама"! Мое ДО подарило мне надежду, силу и возможность реализовывать свое предназначение", - прокомментировала выход песни Слава в своем Instagram.

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