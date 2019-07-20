RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Мадонна станцевала под африканские ритмы в новом клипе

Певица представила свежее видео

суббота, 20 июля 2019, 13:20
читати статтю українською

Всемирно известная американская певица Мадонна презентовала клип на трек Batuka, который вошел в ее новый альбом под названием Madame X.

Ролик опубликован на YouTube-канале 60-летней исполнительницы. В новом клипе певицы снялись темнокожие женщины из португальского музыкального коллектива Orquestra Batukadeiras (видео смотрите ниже).

В ролик показана истории небольшого островного государства Кабо-Верде, расположенного недалеко от северо-западного побережья Африки. Острова Зеленого Мыса называют местом рождения работорговли. Об этом факте Мадонна напомнила в начале клипа.

Певица в клипе предстала в образе брюнетки и станцевала под африканские ритмы.

  • Пластинка Madame X, которая стала в дискографии Мадонны 14-й, увидела свет в прошлом месяце. Всего в нее вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языках, в том числе представленные ранее Crave, I Rise, Medellín, Dark Ballet и Future, которую она исполнила в финале Евровидения-2019.
  • Мадонна возмутила поклонников в YouTube попыткой улучшить свой голос на видео с выступлением на Евровидении-2019.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Международный день шахмат и именины Павла: какой праздник 20 июля

Международный день шахмат и именины Павла - Какие праздники отмечают 20 июля

Малиновое варенье: как просто и быстро приготовить любимое лакомство

Малиновое варенье обязательно понравится любителям традиционных сладких заготовок.

На до и после раскололся мир: солистка "НеАнгелов" рассказала о страданиях в новой песне

19 июля украинская группа "НеАнгелы" презентовала новую песню "До и после".

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: