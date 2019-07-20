Мадонна станцевала под африканские ритмы в новом клипе

Всемирно известная американская певица Мадонна презентовала клип на трек Batuka, который вошел в ее новый альбом под названием Madame X.

Ролик опубликован на YouTube-канале 60-летней исполнительницы. В новом клипе певицы снялись темнокожие женщины из португальского музыкального коллектива Orquestra Batukadeiras (видео смотрите ниже).

В ролик показана истории небольшого островного государства Кабо-Верде, расположенного недалеко от северо-западного побережья Африки. Острова Зеленого Мыса называют местом рождения работорговли. Об этом факте Мадонна напомнила в начале клипа.

Певица в клипе предстала в образе брюнетки и станцевала под африканские ритмы.

Пластинка Madame X, которая стала в дискографии Мадонны 14-й, увидела свет в прошлом месяце. Всего в нее вошло 15 песен на английском, испанском и португальском языках, в том числе представленные ранее Crave, I Rise, Medellín, Dark Ballet и Future, которую она исполнила в финале Евровидения-2019.

Мадонна возмутила поклонников в YouTube попыткой улучшить свой голос на видео с выступлением на Евровидении-2019.

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