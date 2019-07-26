Автор хита "Охрана Отмена" выпустила новый трек с ярким флешмобом в YouTube

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", выпустила новый зажигательный трек "Натверкай" и лирик-видео на него.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале исполнительницы, снялась M.A.M.A.S.I.T.A - тренер по тверку с десятилетним стажем. В кадре также появляется сама певица, которая в пижаме с пандами катается на желтом тракторе, приседает и танцует на берегу Днепра.

В своей новой песне Джерри подняла тему традиционного женского похудения к лету. "Літо покаже, хто жав, а хто - жрав, як на пляжі ляже. Хто їв кашки - фітоняшки, хто ростив хлібобулочні ляжки", - поет исполнительница.

Вместе с песней Джерри запустила в сети флешмоб. "Важное условие: приседаешь - руки перед собой. Встаешь - по швам! Обязательно добавь хэштег #присіда_присіда_присідаю", - рассказала об условиях певица.

Те, кто успел принять участие в челлендже - появились в лирик-видео "Натверкай". "Все те, кто будут участвовать и публиковать такие видео по хэштегу и далее - попадут ко мне в сториз", - пообещала Джерри.

Слова песни "Натверкай"

1. Мій погляд ніжно роздягає

Стаканчик сексі ескімо

В валізу шльопки запихаю

І за два дні лечу

На море-море-море



Лайфстайл і фітнес блогери

Радять виходити з хати

Роби в залі сети на ноги, шоб ікри, квадріцепс і дупцю качати



І я двічі присіда-присіда-присідаю

Тричі фітнес-батон кус-кус-кусаю

І хоч плавки замалі-замалі-замалі, та

Натверкай на це - ми готові до літа



Кажуть, літо покаже,

Хто жав, а хто - жрав,

Як на пляжі ляже.

Хто їв кашки — фітоняшки,

Хто ростив хлібобулочні ляжки



2. З хрускотом жадібно кусаю

Липку медову пахлавуууууу

Як у житті: я то пірнаю

То ледь тримаюсь

На плааву

В рекламі б’юті блогери мажуть і ноги, і руки

Бо справа - засмага з городу, а зліва ідуть на пікнік комарюки



І я двічі присіда-присіда-присідаю

Тричі фітнес-батон кус-кус-кусаю

І хоч плавки замалі-замалі-замалі, та

Натверкай на це — ми готові до літа



Кажуть, літо покаже,

Хто жав, а хто - жрав,

Як на пляжі ляже.

Хто їв кашки — фітоняшки,

Хто ростив хлібобулочні ляжки

Кажуть, літо покаже,

Хто жав, а хто - жрав,

Як на пляжі ляже.

Хто їв кашки — фітоняшки,

Хто ростив хлібобулочні ляжки

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева презентовала лирик-видео на свой новый трек "Основной инстинкт".

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