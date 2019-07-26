Автор хита "Охрана Отмена" выпустила новый трек с ярким флешмобом в YouTube

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", выпустила новый зажигательный трек "Натверкай" и лирик-видео на него.
В ролике, опубликованном на YouTube-канале исполнительницы, снялась M.A.M.A.S.I.T.A - тренер по тверку с десятилетним стажем. В кадре также появляется сама певица, которая в пижаме с пандами катается на желтом тракторе, приседает и танцует на берегу Днепра.
В своей новой песне Джерри подняла тему традиционного женского похудения к лету. "Літо покаже, хто жав, а хто - жрав, як на пляжі ляже. Хто їв кашки - фітоняшки, хто ростив хлібобулочні ляжки", - поет исполнительница.
Вместе с песней Джерри запустила в сети флешмоб. "Важное условие: приседаешь - руки перед собой. Встаешь - по швам! Обязательно добавь хэштег #присіда_присіда_присідаю", - рассказала об условиях певица.
Те, кто успел принять участие в челлендже - появились в лирик-видео "Натверкай". "Все те, кто будут участвовать и публиковать такие видео по хэштегу и далее - попадут ко мне в сториз", - пообещала Джерри.
Слова песни "Натверкай"
1. Мій погляд ніжно роздягає
Стаканчик сексі ескімо
В валізу шльопки запихаю
І за два дні лечу
На море-море-море
Лайфстайл і фітнес блогери
Радять виходити з хати
Роби в залі сети на ноги, шоб ікри, квадріцепс і дупцю качати
І я двічі присіда-присіда-присідаю
Тричі фітнес-батон кус-кус-кусаю
І хоч плавки замалі-замалі-замалі, та
Натверкай на це - ми готові до літа
Кажуть, літо покаже,
Хто жав, а хто - жрав,
Як на пляжі ляже.
Хто їв кашки — фітоняшки,
Хто ростив хлібобулочні ляжки
2. З хрускотом жадібно кусаю
Липку медову пахлавуууууу
Як у житті: я то пірнаю
То ледь тримаюсь
На плааву
В рекламі б’юті блогери мажуть і ноги, і руки
Бо справа - засмага з городу, а зліва ідуть на пікнік комарюки
І я двічі присіда-присіда-присідаю
Тричі фітнес-батон кус-кус-кусаю
І хоч плавки замалі-замалі-замалі, та
Натверкай на це — ми готові до літа
Кажуть, літо покаже,
Хто жав, а хто - жрав,
Як на пляжі ляже.
Хто їв кашки — фітоняшки,
Хто ростив хлібобулочні ляжки
Кажуть, літо покаже,
Хто жав, а хто - жрав,
Як на пляжі ляже.
Хто їв кашки — фітоняшки,
Хто ростив хлібобулочні ляжки
- Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева презентовала лирик-видео на свой новый трек "Основной инстинкт".
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