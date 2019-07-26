RU  UA

Лайм

Автор хита "Охрана Отмена" выпустила новый трек с ярким флешмобом в YouTube

Джерри Хейл порадовала новой песней

пятница, 26 июля 2019, 17:16
читати статтю українською

Украинская певица и блогер Jerry Heil (Яна Шамаева), автор нашумевшего хита "Охрана Отмена", выпустила новый зажигательный трек "Натверкай" и лирик-видео на него.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале исполнительницы, снялась M.A.M.A.S.I.T.A - тренер по тверку с десятилетним стажем. В кадре также появляется сама певица, которая в пижаме с пандами катается на желтом тракторе, приседает и танцует на берегу Днепра.

В своей новой песне Джерри подняла тему традиционного женского похудения к лету. "Літо покаже, хто жав, а хто - жрав, як на пляжі ляже. Хто їв кашки - фітоняшки, хто ростив хлібобулочні ляжки", - поет исполнительница.

Вместе с песней Джерри запустила в сети флешмоб. "Важное условие: приседаешь - руки перед собой. Встаешь - по швам! Обязательно добавь хэштег #присіда_присіда_присідаю", - рассказала об условиях певица.

Те, кто успел принять участие в челлендже - появились в лирик-видео "Натверкай". "Все те, кто будут участвовать и публиковать такие видео по хэштегу и далее - попадут ко мне в сториз", - пообещала Джерри.

Слова песни "Натверкай"

1. Мій погляд ніжно роздягає
Стаканчик сексі ескімо
В валізу шльопки запихаю
І за два дні лечу
На море-море-море

Лайфстайл і фітнес блогери
Радять виходити з хати
Роби в залі сети на ноги, шоб ікри, квадріцепс і дупцю качати

І я двічі присіда-присіда-присідаю
Тричі фітнес-батон кус-кус-кусаю
І хоч плавки замалі-замалі-замалі, та
Натверкай на це - ми готові до літа

Кажуть, літо покаже,
Хто жав, а хто - жрав,
Як на пляжі ляже.
Хто їв кашки — фітоняшки,
Хто ростив хлібобулочні ляжки

2. З хрускотом жадібно кусаю
Липку медову пахлавуууууу
Як у житті: я то пірнаю
То ледь тримаюсь
На плааву
В рекламі б’юті блогери мажуть і ноги, і руки
Бо справа - засмага з городу, а зліва ідуть на пікнік комарюки

І я двічі присіда-присіда-присідаю
Тричі фітнес-батон кус-кус-кусаю
І хоч плавки замалі-замалі-замалі, та
Натверкай на це — ми готові до літа

Кажуть, літо покаже,
Хто жав, а хто - жрав,
Як на пляжі ляже.
Хто їв кашки — фітоняшки,
Хто ростив хлібобулочні ляжки
Кажуть, літо покаже,
Хто жав, а хто - жрав,
Як на пляжі ляже.
Хто їв кашки — фітоняшки,
Хто ростив хлібобулочні ляжки

  • Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева презентовала лирик-видео на свой новый трек "Основной инстинкт".

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Основной инстинкт: сексуальная Астафьева выпустила откровенное видео

Украинская певица Даша Астафьева представила сексуальное лирик-видео на песню "Основной инстинкт".

Огурцы с горчицей на зиму: простой рецепт сезонной заготовки

Для приготовления маринованных огурцов потребуется всего несколько часов и простые ингредиенты

Алина Гросу показала трогательный клип, в котором снялась с мужем в день их свадьбы в Италии

Певица Алина Гросу презентовала клип на песню "Непобедима", в котором показаны кадры из ее недавней свадьбы в Италии.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: