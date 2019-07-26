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Основной инстинкт: сексуальная Астафьева выпустила откровенное видео

Певица показала манящий ролик

пятница, 26 июля 2019, 16:22
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Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Playboy Даша Астафьева презентовала лирик-видео на свой новый трек "Основной инстинкт".

Премьера видео состоялась 26 июля на YouTube-канале исполнительницы. Ролик получился довольно откровенным: в кадре певица в одном белье сексуально двигается под музыку. Режиссером видео выступил молодой фешн-экспериментатор Иван Колпак.

Поклонникам очень понравилось видео, свое восхищение они выразили в комментариях.

"Ухххх!!! Агонь - пожар", "Как мне нравится!!! Видео, стиль, ты! все очень очень нравится", "Очень круто", "Очень крутая работа", "Очень достойно", "Обалдеть. Круто вообще", "Богиня. Самая восхитительная девушка во вселенной", "Круто, Даш", - пишут фаны.

  • Ранее Даша Астафьева показала пикантное видео со съемок. В кадре певица в сексуальном платье с открытой спиной эротично двигается вдоль стены, показывая всю красоту своего тела.
  • 26 июля состоялась премьера нового клипа Алины Гросу на песню "Непобедима". В ролике показаны эмоциональные кадры с недавней свадьбы певицы, которая с размахом прошла в Италии.

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