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В сети новый флешмоб: люди постят забавные фото своих ирландских волкодавов - и это жуть, как они велики

Нередко их любимчики оказываются покрупнее своих хозяев

пятница, 26 июля 2019, 13:02
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В соцсетях набирает популярность новый флешмоб - люди меряются размерами своих ирландских волкодавов. И это жуть, насколько огромными могут быть собаки этой породы.

Ирландские волкодавы входят в число самых высоких и массивных собак. Время происхождения этой породы сегодня неизвестно, однако некоторые кинологи утверждают, что это одна из старейших пород, и якобы уже в 400-х годах нашей эры они активно использовались в качестве охотников. Отсюда, собственно, и название породы.

Согласно стандартам Всемирной кинологической федерации, высота этих собак в холке составляет от 81 до 86 см. Вес может варьироваться от 40 до 55 кг. Как отмечают хозяева питомцев, при своих габаритах ирландские волкодавы отличаются ласковым, покладистым характером, нередко игривостью и дурашливостью.

Пользователи соцсетей публикуют снимки своих животных на фоне автомобилей, других пород собак, а иногда позируют на фото и сами. Нередко их любимчики оказываются покрупнее своих хозяев.

  • Пользователи соцсетей активно обсуждают героические поступки парня из США, который не просто так надел костюм Бэтмена. В образе супергероя комиксов DC он спасает бездомных животных, умиляя сеть забавными фото.

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