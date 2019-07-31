Душистый пирог с абрикосами: простой пошаговый рецепт десерта к чаю

Лето - самое время использовать свежие ягоды и фрукты во всевозможных вкусных десертах. Например, пирогах. Это пора, когда на деревьях зреют абрикосы, а это один из вкуснейших наполнителей для выпечки. Сегодня мы расскажем вам, как совместить эти ингредиенты и за час с лишним приготовить душистый пирог с абрикосами.

Несмотря на то, что этот один их самых вкусных видов пирога, готовится он довольно просто и быстро - на скорую руку как говорят. От нас потребуется лишь замесить тесто, добавить пару ингредиентов, сами абрикосы и выпечь. Пирог с абрикосами непременно порадует вас и ваших гостей за чашкой чая. А теперь давайте изучим этот простой рецепт.

Прежде всего на потребуется отобрать все ингредиенты. При этому будьте уверены, они настолько же просты как и процесс приготовления. Достать их можно в любом магазине. Итак, нам потребуются:

Абрикос (700 г)

(700 г) Яйцо куриное (4 шт)

(4 шт) Мука (2 стакана)

(2 стакана) Сахар (1,5 стакана)

(1,5 стакана) Сахар ванильный (1 ч. ложка)

(1 ч. ложка) Соль (щепотка)

(щепотка) Разрыхлитель теста (1 ч. ложка)

(1 ч. ложка) Маргарин (для смазывания формы)

Сам же процесс приготовления нашего пирога с абрикосами будет состоять из 7 последовательных шагов. И кстати, вооружитесь миксером.

Шаг 1: В большую и удобную для замешивания теста емкость разбиваем куриные яйца (можно взять 5 штук, если они небольшие). Добавляем к ним часть муки и сахара и начнем взбивать миксером до появления пены. Постепенно добавляем оставшуюся муку и сахар. В целом же взбиваем 10-15 минут до получения однородной массы.

Шаг 2: Добавляем в тесто ванильный сахар, соль, разрыхлитель и продолжаем взбивать еще несколько минут. В это время стоит пробовать тесто на вкус, сахар и мука должны полностью раствориться.

Шаг 3: Готовим начинку будущего пирога. Моем абрикосы, убираем косточки, корешки, режем на мелкие дольки (слайсы). Если вы отыскали молодой и свежий абрикос, кожуру можно не удалять.

Шаг 4: Подготовим форму для выпекания. Воспользоваться можно стеклянной или керамической посудой для выпекания. Перед тем как укладывать в нее наше тесто и начинку, стенки и дно посудины необходимо тщательно смазать маргарином. Так мы избежим прилипания и пригорания теста.

Шаг 5: Равномерно вливаем в посудину половину теста. Выравниваем его (тесто должно закрыть собой дно и уголки посудины). А далее аккуратно выкладываем наверх абрикос.

Шаг 6: Прогреваем духовку на температуре 160-170 градусов. Помещаем туда посудину и печем на той же температуре 60-80 минут. За это время поверхность пирога станет румяной, возможно, даже возьмется тонкой корочкой.

Шаг 7: Достаем пирог и даем ему остыть. На этом этапе ваш пирог с абрикосами готов и его можно украсить любимым компонентом: это может быть сахарная пудра, жидкий шоколад, орехи или даже целые кусочки фруктов. Приятного аппетита!

А в качестве бонуса предлагаем вам еще несколько простых видеорецептов по приготовлению пирогов в домашних условиях.

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