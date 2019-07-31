Душистый пирог с абрикосами: простой пошаговый рецепт десерта к чаю

Лето - самое время использовать свежие ягоды и фрукты во всевозможных вкусных десертах. Например, пирогах. Это пора, когда на деревьях зреют абрикосы, а это один из вкуснейших наполнителей для выпечки. Сегодня мы расскажем вам, как совместить эти ингредиенты и за час с лишним приготовить душистый пирог с абрикосами.
Несмотря на то, что этот один их самых вкусных видов пирога, готовится он довольно просто и быстро - на скорую руку как говорят. От нас потребуется лишь замесить тесто, добавить пару ингредиентов, сами абрикосы и выпечь. Пирог с абрикосами непременно порадует вас и ваших гостей за чашкой чая. А теперь давайте изучим этот простой рецепт.
Прежде всего на потребуется отобрать все ингредиенты. При этому будьте уверены, они настолько же просты как и процесс приготовления. Достать их можно в любом магазине. Итак, нам потребуются:
- Абрикос (700 г)
- Яйцо куриное (4 шт)
- Мука (2 стакана)
- Сахар (1,5 стакана)
- Сахар ванильный (1 ч. ложка)
- Соль (щепотка)
- Разрыхлитель теста (1 ч. ложка)
- Маргарин (для смазывания формы)
Сам же процесс приготовления нашего пирога с абрикосами будет состоять из 7 последовательных шагов. И кстати, вооружитесь миксером.
Шаг 1: В большую и удобную для замешивания теста емкость разбиваем куриные яйца (можно взять 5 штук, если они небольшие). Добавляем к ним часть муки и сахара и начнем взбивать миксером до появления пены. Постепенно добавляем оставшуюся муку и сахар. В целом же взбиваем 10-15 минут до получения однородной массы.
Шаг 2: Добавляем в тесто ванильный сахар, соль, разрыхлитель и продолжаем взбивать еще несколько минут. В это время стоит пробовать тесто на вкус, сахар и мука должны полностью раствориться.
Шаг 3: Готовим начинку будущего пирога. Моем абрикосы, убираем косточки, корешки, режем на мелкие дольки (слайсы). Если вы отыскали молодой и свежий абрикос, кожуру можно не удалять.
Шаг 4: Подготовим форму для выпекания. Воспользоваться можно стеклянной или керамической посудой для выпекания. Перед тем как укладывать в нее наше тесто и начинку, стенки и дно посудины необходимо тщательно смазать маргарином. Так мы избежим прилипания и пригорания теста.
Шаг 5: Равномерно вливаем в посудину половину теста. Выравниваем его (тесто должно закрыть собой дно и уголки посудины). А далее аккуратно выкладываем наверх абрикос.
Шаг 6: Прогреваем духовку на температуре 160-170 градусов. Помещаем туда посудину и печем на той же температуре 60-80 минут. За это время поверхность пирога станет румяной, возможно, даже возьмется тонкой корочкой.
Шаг 7: Достаем пирог и даем ему остыть. На этом этапе ваш пирог с абрикосами готов и его можно украсить любимым компонентом: это может быть сахарная пудра, жидкий шоколад, орехи или даже целые кусочки фруктов. Приятного аппетита!
А в качестве бонуса предлагаем вам еще несколько простых видеорецептов по приготовлению пирогов в домашних условиях.
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