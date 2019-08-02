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Сильно и проникновенно: группа "Беz обмежень" впечатлила сеть новым клипом

Музыканты выпустили свежее видео

пятница, 2 августа 2019, 17:45
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Украинская рок-группа "Беz обмежень" презентовала клип на песню "Мільярди" - второй сингл из нового одноименного альбома коллектива, презентация которого состоится 25 августа.

Видео опубликовано на YouTube-канале группы. Режиссером видеоряда выступил Влад Разиховский.

"Каждый из нас носит в своем сердце огромное количество эмоций! Мы храним в себе любовь, мы переживаем прекрасные, а иногда и сложные моменты в своей жизни. Мы радуемся своим любимым, мы стремимся быть вместе с людьми, которые делают нас счастливыми. Мне хочется, чтобы мы чаще делились друг с другом своими чувствами! Мне хочется, чтобы мы писали условные письма своим любимым и обязательно присылали эти письма тем, для кого они имеют ценность. Делитесь любовью!", - прокомментировал солист коллектива Сергей Танчинец.

Поклонники высоко оценили новую работу музыкантов, о чем написали в комментариях под видео.

"Клип с глубоким смыслом. Браво!", "Это бомба. Есть моменты, что аж дух захватывает", "Это что-то невероятное", "Песня и клип просто фантастические, аж до мурашек по телу", "Супер, сильно", "Трогательно и проникновенно", - пишут фанаты коллектива.

  • Ранее группа "Беz обмежень" выпустила клип на свою самую добрую и романтическую песню из грядущего альбома - "Зорі запалали".
  • Также смотрите новый клип украинской певицы Maruv на песню "Между нами". Ролик в азиатском стиле, в котором исполнительница танцует и поет в латексном кимоно с огромными веерами в руках, активно набирает просмотры в YouTube.

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