Maruv показала новый провокационный клип: вместо голых тел теперь фрукты, а BANG! заменили на "мяу"

Украинская певица Maruv, которая победила на Нацотборе на Евровидение-2019, однако отказалась представлять Украину в Израиле, выпустила очередной пикантный опус - клип на песню "Между нами".

Ролик в азиатском стиле, в котором исполнительница танцует и поет в латексном кимоно с огромными веерами в руках, активно набирает просмотры в YouTube. В кадрах новой видеоработы Maruv уже традиционно позируют танцовщицы балета с различными сочными фруктами.

В целом же видео и песня Maruv мало чем отличается от предыдущих работ певицы. В данном случае акцент на вызывающие кадры с фруктами, а хитовый BANG! в конце заменили на "Мяу".

Поклонникам артистки ролик пришелся по вкусу и уже собрал сотни хвалебных комментариев, в которых отмечают приятные краски и хорошую операторскую работу. Видео, по словам зрителей, смотреть не скучно.

Ранее стало известно, что Maruv примет участие в новом сезоне танцевального шоу "Танці з зірками" на "1+1". Певица записала видеообращение к фанам, чем опять наделала немало шуму.

Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) представила фанам новый клип к синглу "Велика й смішна" из ее дебютного альбома "Пушка". Режиссером видео уже традиционно стал киевский рэпер и клипмейкер DELTA ARTHUR.

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