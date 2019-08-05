Лицом Victoria's Secret впервые стала модель-трансгендер: что о ней известно

Известная компания по продаже женского нижнего белья Victoria's Secret впервые начала сотрудничать с трансгендерной моделью. Имя красавицы - Валентина Сампайо, ей 22 и она вошла в историю моды как первая транс-женщина, появившаяся на обложке французского Vogue.

Валентина Сампайо объявила о своей новой работе в Instagram, опубликовав бекстейдж-снимок со своей фотосессии для Victoria's Secret Pink.

«Никогда не переставайте мечтать», — подписала фотографию модель.

Новость о решении Victoria's Secret сотрудничать с транс-моделью для многих стала неожиданной: марку не раз критиковали за то, что она игнорирует плюс-сайз моделей и трансгендеров. В 2018 году исполнительный директор Victoria's Secret Эд Разек стал фигурантом скандала, заявив в интервью для Vogue, что такие модели не подходят для бренда.

“Если вы спрашиваете, рассматривали ли включение трансгендерных и “плюс сайз” моделей в показы, то мы, безусловно, делали это. Но я не думаю, что мы можем удовлетворить всех клиентов. Это особый бизнес. Это не универмаг, и я не считают, что нам нужны транс-модели. Показ мод - это фантазия, это особое 42-минутное развлечение”, - сказал Разек.

Эти комментарии вызвали резкую критику со стороны знаменитостей, таких как Рианна, и конкурентов, таких как Aerie и Third Love, что побудило Разека извиниться всего через несколько дней после их публикации.

«Мое замечание относительно включения трансгендерных моделей в шоу Victoria's Secret кажется мне нечувствительным, - сказал он в заявлении, опубликованном в Твиттере бренда. - Я извиняюсь. Мы бы обязательно выбрали трансгендерную модель для шоу. У нас были трансгендерные модели, пришедшие на кастинг. Как и многие другие, они не прошли, но это никогда не касалось пола”.

Лучшей работой над ошибками для Victoria's Secret стало сотрудничество с Валентиной Сампайо.

Типаж Валентины идеально подходит для модной индустрии: красивая зеленоглазая шатенка с пухлыми губами, ростом 1,79 м, обхватом талии 63 см и бюста - 83 см. Помимо знаковой съемки для Vogue France, она украсила обложку ELLE Brazil в ноябре 2017 года, а в возрасте 19 лет стала амбассадором бренда L'Oréal.

«Красота - это то, что выходит за пределы тела. Она исходит из души», - говорит Валентина в видеоролике, посвященном Международному женскому дню.

22-летняя модель говорит, что никогда не была жертвой трансофобной дискриминации. В интервью бразильской газете Diario do Nordeste она сказала, что ее мать-учительница и отец-рыбак всегда уважали ее личный выбор.

«В восемь лет мама отвела меня к психологу. В то время я уже любила находится рядом с девочками. Я чувствовала себя одной из них, у меня была коллекция кукол, - цитирует Валентину издание Daily Mail. - В то время психолог понял, что я трансгендер. В двенадцать лет я начала называть себя Валентиной, именем, которое я когда-то услышала и сочла прекрасным”.

Одной из первых в социальных сетях достижение Валентины отметила бразильская топ-модель Лаис Рибейро.

“Первая трансгендерная модель, которая снялась у VS. Это делает меня такой счастливой!”, - написала Рибейро в Instagram.

"Ух ты, наконец!" - восхитилась Лаверн Кокс, американская трансгендерная актриса, известная благодаря роли Софии Бурсет в сериале “Оранжевый - хит сезона”.

Впрочем, участие в съемках для рекламной кампании не означает, что Валентина Сампайо появится на показе Victoria’s Secret в ближайшее время. Издание ENews сообщает, что в 2019 году Victoria's Secret Fashion Show впервые за 20 лет не будет транслироваться по сетевому телевидению. Исполнительный директор L Brands (материнской компании Victoria's Secret) Лесли Векснер сказал, что в последние месяцы компания «по-новому взглянула на каждый аспект своего бизнеса» и что бренд «должен развиваться и меняться, чтобы расти».