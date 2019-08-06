Эмма Уотсон, Кристен Стюарт и другие примерили образ Джульетты для нового календаря Pirelli: фото

В сотрудничестве с лучшими мировыми фотографами, моделями и актрисами итальянская компания Pirelli ежегодно выпускает свой легендарный фотокалендарь. В 2020 году его посвятили пьесе Уильяма Шекспира “Ромео и Джульетта”. Съемками заведовал итальянский модный фотограф Паоло Роверси, а героинями стали актрисы Эмма Уотсон, Клэр Фой, Миа Гот, Индия Мур, Яра Шахиди и Кристен Стюарт, певицы Крисс Ли и Розалия, а также франко-итальянская артистка Стелла Роверси.

“Я все еще ищу свою Джульетту, и буду искать ее всю жизнь. Потому что Джульетта - это мечта», - цитирует фотографа издание Elle.

Съемки календаря Pirelli проходили в Вероне и Париже, и хотя его выпустят лишь в середине осени, в сети уже появились впечатляющие бэкстейдж-фотографии.

Календарь Pirelli 2020 обойдется без Ромео. В интервью американскому Vogue Паоло Роверси рассказал, что во время съемок все приглашенные модели отвечали на вопросы и пытались раскрыть свою версию классической героини.

“Прослушивания выглядели очень трогательно. Актрисы такого уровня могут сыграть кого угодно, но здесь они волновались, как новички”, - поделился своими впечатлениями фотограф.

Образы Джульетты в исполнении звезд действительно отличаются по стилю и настроению. Клэр Фой с красными волосами выглядит печально и романтично, Эмма Уотсон в ярко-розовом платье - решительно и взволнованно, Яра Шахиди в причудливом венецианском наряде - невинно и сказочно, Кристен Стюарт - серьезно и маскулинно, Миа Гот - обреченно и нежно, а испанка Розалия - страстно и эмоционально.

Прошлогодний календарь Pirelli, отснятый Альбертом Уотсоном, был посвящен изменчивой природе успеха и амбиций, а в 2018 году для него снялись только темнокожие модели.

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Впечатляюще выглядит и июльский номер британского Vogue, героиней которого стала британская супермодель Наоми Кэмпбелл. В нем красотка решилась на откровенную фотосессию.

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