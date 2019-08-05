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Анджелина Джоли обнажилась для рекламы именитого бренда: за два дня этот ролик собрал миллион просмотров

Актриса восхитила фанов превосходной внешностью

понедельник, 5 августа 2019, 13:20
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Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась в рекламном ролике нового аромата Guerlain Mon Guerlain Eau de Parfum Intense. Эффектное видео тут же разлетелось по соцсетям и таблоидам, собрав свой первый миллион просмотров лишь за два дня.

Съемки рекламного ролика проходили в окрестностях дома актрисы в Камбодже, а съемочный процесс возглавил оскароносный режиссер и оператор Эммануэль Любецки ("Бердмэн", "Выживший"). Видео также появилось на YouTube-канале бренда.

В кадре актриса запечатлена в шелковых простынях. Позже Джоли позирует полуобнаженной и демонстрирует свои тату. Как отметили фаны знаменитости в комментариях к ролику, вопреки информации таблоидов, выглядит актриса превосходно.

Примечательно, что это не первая подобная рекламная кампания бренда, 44-летняя Джоли сотрудничает с Guerlain уже около трех лет. Насколько известно, свои гонорары за съемки в роликах торговой марки Джоли передает на благотворительность.

  • Ранее в сети появилась первая информация о фильме Marvel, в котором снимается Анджелина Джоли. В сюжете нового экшена актриса появится в образе ловкой и выносливой воительницы.
  • Западные СМИ активно обсуждают позирование Анджелины Джоли на одном из балконов роскошного отеля в Париже. Заметив, что за ее окном следят папарацци, бывшая супруга Брэда Питта стала позировать перед камерами.

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