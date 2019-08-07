Британский строитель стал звездой соцсетей: все дело в том, что его не отличить от Брэда Питта

В сети нашли двойника голливудского актера Брэда Питта. Он - обычный работяга из британской деревушки Сток-Мандвеилл, который укладывает асфальт и чинит тротуары.

Копию голливудского красавчика зовут Натан Мидс и ему 33 года. До 20 лет строитель жил обычной жизнью, но вскоре приобрел внезапную популярность. Его стали останавливать на улицах ради совместных снимков и автографов, пишет Mirror.

"Я даже выйти никуда не могу. Иду в магазин - тут же видишь людей, толкающих друг друга в бок и показывающих на меня пальцем, думая, что я Брэд Питт", - говорит Мидс. По словам строителя, он также каждый день получает десятки сообщений в соцсетях.

Яркая внешность не принесла Натану богатства, как его голливудской копии, но сходство с Питтом помогло строителю встретить свою любовь после расставания с матерью своих дочерей.

Мидс и менеджер по работе с питомниками Адиель Маккинвен познакомились в Facebook и все началось с сообщения девушки: "Ах, как жаль, что я не похожа на Анджелину Джоли".

В Instagram набирает популярность страница Тараса Григорьевича Шевченко. На ней двойник украинского поэта публикует фотографии и видео, снимает "сториз" о жизни Кобзаря в современном Киеве.

На просторах соцсетей нашелся парень, похожий на близнеца звезды Голливуда. Йоханнеса Лашета из Германии запросто можно перепутать с Райаном Гослингом.

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