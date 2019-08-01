В Instagram набирает популярность аккаунт Тараса Шевченко: вот что публикует в нем двойник Кобзаря

В Instagram набирает популярность страница Тараса Григорьевича Шевченко. На ней двойник украинского поэта публикует фотографии и видео, снимает "сториз" о жизни Кобзаря в современном Киеве.

Первая публикация в аккаунте появились в конце июля. Короткое видео авторы проекта сняли на Чернечей горе в Каневе, где похоронен Шевченко. Там поэт якобы реинкарнировался и нашел чужой смартфон. Как рассказал виртуальный Кобзарь "Голосу Америки", он решил вернуться, потому что сейчас нужен Украине, как никогда.

Аккаунт Шевченко в Instagram - это своего рода блог неизвестного автора, якобы именитого украинского поэта (владелец скрывает личность и свое настоящее имя). Кобзарь посещает магазины, ест в ресторанах, делает селфи со своими портретами и гуляет в центре города. Наряду с этим виртуальный Шевченко комментирует актуальные события в Украине: захват украинских моряков Россией, годовщину крещения Руси, выборы в парламент и прочие.

Чуть более чем за месяц на страницу Шевченко подписались более 4 тыс. пользователей соцсети.

"Я воскрес, потому что сейчас я нужен Родине больше, чем на небесах. Там только преферанс с Котляревським и пикники с Лесей, а здесь творится история нашего государства. В этот сложный переломный момент, когда украинцам надо слово Кобзаря, меня поддерживает только любовь народная и новейшие технологии. Представляю, сколько деревьев сохраняют эти ваши компьютеры! Мне на один стих надо было осоку срубить!" - пошутил автор аккаунта в беседе с журналистами.

Каковы дальнейшие планы проекта и намерены ли его авторы раскрыть свои личности - не известно. В интервью они лишь отметили, что "Шевченко - это символ". Своей идеей они хотели бы сохранить силу поэта.

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