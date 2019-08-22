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Салат из огурцов "Нежинский": простой рецепт заготовки на зиму

Салат будет отличной альтернативой привычным огуречным закускам

четверг, 22 августа 2019, 20:34
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Если как стоит покопаться в рецептах сезонных заготовок, можно отыскать довольно простые овощные закуски, которые на столе будут ничем не хуже малосольных огурцов или популярного "Тещиного языка" из баклажанов. Если на ваших полках все еще есть место для консервации, предлагаем добавить на них на зиму салат из огурцов "Нежинский".

Этот салат на зиму будет отличной альтернативой привычным огуречным закускам. А хорош тем, что помимо вкуса непременно порадует вас в холодные сезоны еще и запахом свежих овощей. Эта закуска отлично подойдет практически к любому блюду на вашем столе. Особенно вкусной будет с картофелем и мясом. Давайте-ка соберем необходимые ингредиенты.

Для приготовления салата из огурцов нам потребуются всего несколько простых ингредиентов

  • Огурцы (2 кг)
  • Репчатый лук (2 кг)
  • Черный перец горошком (5-10 шт)
  • Растительное масло (100 мл)
  • Сахар (3 ст. ложки)
  • Соль (2 ст. ложки)
  • Уксус 9% (100 мл)

Согласно рецепту, для приготовления огуречного салата на зиму нам предстоит выполнить всего несколько шагов

Шаг 1: Готовим банки для салата: промываем их с содой, стерилизуем любым удобным способом.

Шаг 2: Моем огурцы. Нарезаем их полукольцами или крупными кубиками.

Шаг 3: Моем и чистим лук. Также нарезаем его полукольцами.

Шаг 4: Смешиваем огурцы с луком. Добавить соль, сахар и перец, оставляем так минут на 20-30 до появления огуречного сока.

Шаг 5: Перекладываем салат в миску или кастрюлю. Ставим наш салат на на огонь и доводим до кипения, помешивая.

Шаг 6: Через 10 минут добавляем к посудине растительное масло и уксус и снова даем закипеть.

Шаг 7: Еще горячий салат раскладываем по банкам и тут же закатываем. Переворачиваем их на крышки, укутываем пледом и оставляем так до полного остывания.

Вот и все. На этом салат из огурцов на зиму готов. Хранить его лучше в прохладном темном месте, куда не будут проникать лучи солнца. А в качестве бонуса смотрите полезное видео с рецептом приготовления огуречных салатов в домашних условиях.

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