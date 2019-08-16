Салат из баклажанов на зиму: как просто приготовить "Тещин язык"

Когда речь заходит о заготовках, чаще всего мы слышим об огурцах или малосольных помидорах. Однако всегда можно сделать свое сезонное меню разнообразнее. Например, закрыв салат на зиму из баклажанов. Это блюдо подойдет любителям острого. Именно поэтому закуска получила в народе название "Тещин язык".

Если название кажется не столь аппетитным, то вкус этого салата убедит вас в том, что это одна из лучших сезонных закусок, которая идеально подойдет к мясу, картофелю, рису и другим популярным блюдам. Давайте же рассмотрим простой рецепт и узнаем, как приготовить баклажаны на зиму.

Для приготовления баклажанного салата на зиму на потребуются довольно простые ингредиенты, которые вы без проблем отыщите в любом супермаркете. Итак, это:

Баклажаны (4 кг)

(4 кг) Болгарский перец (10 шт)

(10 шт) Помидоры (10 шт)

(10 шт) Перец острый (4-5 шт)

(4-5 шт) Чеснок (5 головок)

(5 головок) Сахар (1 стакан)

(1 стакан) Соль (4-5 ст. ложек)Масло растительное (1 стакан)

(4-5 ст. ложек)Масло растительное (1 стакан) Уксус 9% (150 г)

Рецепт салата на зиму из баклажанов состоит всего лишь из 7 последовательных шагов

Шаг 1: Моема баклажаны, срезаем плодоножки. Сами овощи нарезаем кольцами.

Шаг 2: Выкладываем порезанные баклажаны в любую удобную посудину, засыпаем солью (2-3 ст. ложки) и оставляем на 30 минут. Позже промываем их в воде. Таким образом мы избавимся от горечи.

Шаг 3: Моем и чистим болгарский перец, чистим от семян. Чистим чеснок.

Шаг 4: Кипятим чайник и заливаем в удобной посудине помидоры кипятком. Через минуту перекладываем их в холодную воду и еще через минуту без проблем снимаем с них кожуру.

Шаг 5: Все это - помидоры, сладкий перец и чеснок - пропускаем через мясорубку или просто измельчаем блендером. Добавляем соль, масло, уксус и сахар. Тщательно перемешиваем.

Шаг 6: Заливаем этим маринадом порезанные ранее баклажаны и тушим на огне 30 минут.

Шаг 7: Выкладываем наш салат в стерилизованные банки, закатываем.

Вот и все. На этом ваш баклажанный салат на зиму готов. Хранить банки лучше в темном прохладном месте, куда не будут попадать лучи солнца. Смело добавляйте закуску к вашему столу. Она удивит вас своими вкусовыми качествами.

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