Торт Медовик за 30 минут: простой рецепт любимого десерта

Существует мнение, что приготовить торт дома крайне трудно. Однако в мире кулинарии есть десятки рецептов, которые убедят вас в обратном. Они позволят вам сделать десерт менее чем за час, при этом он ничем не будет уступать другим. Один из таких тортов - классический Медовик.

Несмотря на всю простоту рецепта, торт отличается мягкостью и получает насыщенный медовый вкус. Так называемый ленивый Медовик готовится всего за полчаса. Давайте-ка посмотрим как.

Для приготовления торта Медовика нам потребуются следующие ингредиенты:

Яйца (2 шт)

(2 шт) Сахар (3 ст. ложки)

(3 ст. ложки) Мед (3 ст. ложки)

(3 ст. ложки) Сода (1 ч. ложка)

(1 ч. ложка) Мука (2 стакана)

(2 стакана) Сметана 24% (600 г)

(600 г) Сахарная пудра (0,5 стакана)

Собрав все необходимое для торта, приступим к его приготовлению. Согласно рецепту, нам предстоит выполнить всего несколько шагов.

Шаг 1: Выберем любую удобную посудину и смешаем в ней миксером яйца, сахар и мед до получения однородной массы.

Шаг 2: Добавляем в нее просеянную муку и взбиваем миксером еще около 5-7 минут до полного растворения муки и кристаллов сахара. На этом наше тесто готово.

Шаг 3: Покрываем форму для выпекания пергаментом и вливаем в нее тесто. Ставим в печь на 20 минут, печем при температуре 180 градусов.

Шаг 4: Пока печется сам торт, мы приготовим крем. Для этого взбиваем сахарную пудру со сметаной.

Шаг 5: Вынимаем торт из печи, даем ему немного остыть и разрезаем на три части для получения отдельных слоев.

Шаг 6: Тщательно промазываем каждый слой кремом и соединяем их один за другим.

Ну вот и все. На этом наш торт Медовик готов. Ему стоит дать пропитаться, для этого просто оставьте его на 2-3 часа. Для разнообразия десерт всегда можно украсить орехами, изюмом, фруктами, шоколадом и другими любимыми добавками. В качестве бонуса смотрите также полезное видео с рецептом торта.

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