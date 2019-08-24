Торт Медовик за 30 минут: простой рецепт любимого десерта

Существует мнение, что приготовить торт дома крайне трудно. Однако в мире кулинарии есть десятки рецептов, которые убедят вас в обратном. Они позволят вам сделать десерт менее чем за час, при этом он ничем не будет уступать другим. Один из таких тортов - классический Медовик.
Несмотря на всю простоту рецепта, торт отличается мягкостью и получает насыщенный медовый вкус. Так называемый ленивый Медовик готовится всего за полчаса. Давайте-ка посмотрим как.
Для приготовления торта Медовика нам потребуются следующие ингредиенты:
- Яйца (2 шт)
- Сахар (3 ст. ложки)
- Мед (3 ст. ложки)
- Сода (1 ч. ложка)
- Мука (2 стакана)
- Сметана 24% (600 г)
- Сахарная пудра (0,5 стакана)
Собрав все необходимое для торта, приступим к его приготовлению. Согласно рецепту, нам предстоит выполнить всего несколько шагов.
Шаг 1: Выберем любую удобную посудину и смешаем в ней миксером яйца, сахар и мед до получения однородной массы.
Шаг 2: Добавляем в нее просеянную муку и взбиваем миксером еще около 5-7 минут до полного растворения муки и кристаллов сахара. На этом наше тесто готово.
Шаг 3: Покрываем форму для выпекания пергаментом и вливаем в нее тесто. Ставим в печь на 20 минут, печем при температуре 180 градусов.
Шаг 4: Пока печется сам торт, мы приготовим крем. Для этого взбиваем сахарную пудру со сметаной.
Шаг 5: Вынимаем торт из печи, даем ему немного остыть и разрезаем на три части для получения отдельных слоев.
Шаг 6: Тщательно промазываем каждый слой кремом и соединяем их один за другим.
Ну вот и все. На этом наш торт Медовик готов. Ему стоит дать пропитаться, для этого просто оставьте его на 2-3 часа. Для разнообразия десерт всегда можно украсить орехами, изюмом, фруктами, шоколадом и другими любимыми добавками. В качестве бонуса смотрите также полезное видео с рецептом торта.
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