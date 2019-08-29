Домашний майонез за 10 минут: простой рецепт соуса без консервантов

Существует мнение, что майонез - это нечто исключительно магазинное, что крайне трудно и хлопотно приготовить дома. Если вы также задумывались об этом, поспешим вас переубедить. Рецепт домашнего майонеза удивит вас простотой ингредиентов и самого процесса приготовления.

Для того, чтобы получить вкусный и густой майонез, нам потребуются простейшие продукты и блендер. Спустя 10 минут вы сможете довольствоваться вкусным соусом без консервантов и смело давать его детям. Если же любите использовать его как заправку к салату, поверьте, домашний вариант ваш ничуть не разочарует. Скорее даже напротив удивит своими вкусовыми качествами.

Итак, для приготовления 250г майонеза в домашних условиях нам потребуется всего несколько продуктов:

Рафинированное подсолнечное масло (200 мл)

(200 мл) Куриное яйцо (1 шт)

(1 шт) Соль (0,5 ч. ложки)

(0,5 ч. ложки) Сахар (1 ч. ложка)

(1 ч. ложка) Горчица (1 ч. ложка)

(1 ч. ложка) Уксус 9% (1 ст. ложка)

(1 ст. ложка) Холодная кипяченая вода (1 ст. ложка)

Рецепт майонеза насчитывает всего несколько последовательных шагов. Просто выполняйте следующие действия:

Шаг 1: Тщательно моем яйцо, вытираем насухо. Выливаем в просторный стакан все масло и разбиваем туда яйцо.

Шаг 2: Добавляем в стакан сахар, соль, горчицу. Вливаем уксус и воду.

Шаг 3: Возьмем мощный блендер, идеальной в данном случае будет цельная металлическая насадка-пестик. Опускаем ее в стакан прямо на желток и включаем на полную мощность. Эмульсия постепенно начнет густеть и заполнять стакан.

Шаг 4: Тщательно взбив содержимое стакана, переливаем майонез в банку и ставим на хранение в холодильник. Но помните, что хранится он всего три дня, поэтому куда лучше его употребить сразу свежим.

Смотрите также рецепт домашнего майонеза на видео. И приятного вам аппетита!

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