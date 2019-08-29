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Домашний майонез за 10 минут: простой рецепт соуса без консервантов

Готовить майонез дома куда легче, чем это могло казаться

четверг, 29 августа 2019, 20:38
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Существует мнение, что майонез - это нечто исключительно магазинное, что крайне трудно и хлопотно приготовить дома. Если вы также задумывались об этом, поспешим вас переубедить. Рецепт домашнего майонеза удивит вас простотой ингредиентов и самого процесса приготовления.

Для того, чтобы получить вкусный и густой майонез, нам потребуются простейшие продукты и блендер. Спустя 10 минут вы сможете довольствоваться вкусным соусом без консервантов и смело давать его детям. Если же любите использовать его как заправку к салату, поверьте, домашний вариант ваш ничуть не разочарует. Скорее даже напротив удивит своими вкусовыми качествами.

Итак, для приготовления 250г майонеза в домашних условиях нам потребуется всего несколько продуктов:

  • Рафинированное подсолнечное масло (200 мл)
  • Куриное яйцо (1 шт)
  • Соль (0,5 ч. ложки)
  • Сахар (1 ч. ложка)
  • Горчица (1 ч. ложка)
  • Уксус 9% (1 ст. ложка)
  • Холодная кипяченая вода (1 ст. ложка)

Рецепт майонеза насчитывает всего несколько последовательных шагов. Просто выполняйте следующие действия:

Шаг 1: Тщательно моем яйцо, вытираем насухо. Выливаем в просторный стакан все масло и разбиваем туда яйцо.

Шаг 2: Добавляем в стакан сахар, соль, горчицу. Вливаем уксус и воду.

Шаг 3: Возьмем мощный блендер, идеальной в данном случае будет цельная металлическая насадка-пестик. Опускаем ее в стакан прямо на желток и включаем на полную мощность. Эмульсия постепенно начнет густеть и заполнять стакан.

Шаг 4: Тщательно взбив содержимое стакана, переливаем майонез в банку и ставим на хранение в холодильник. Но помните, что хранится он всего три дня, поэтому куда лучше его употребить сразу свежим.

Смотрите также рецепт домашнего майонеза на видео. И приятного вам аппетита!

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