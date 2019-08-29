Домашний майонез за 10 минут: простой рецепт соуса без консервантов

Существует мнение, что майонез - это нечто исключительно магазинное, что крайне трудно и хлопотно приготовить дома. Если вы также задумывались об этом, поспешим вас переубедить. Рецепт домашнего майонеза удивит вас простотой ингредиентов и самого процесса приготовления.
Для того, чтобы получить вкусный и густой майонез, нам потребуются простейшие продукты и блендер. Спустя 10 минут вы сможете довольствоваться вкусным соусом без консервантов и смело давать его детям. Если же любите использовать его как заправку к салату, поверьте, домашний вариант ваш ничуть не разочарует. Скорее даже напротив удивит своими вкусовыми качествами.
Итак, для приготовления 250г майонеза в домашних условиях нам потребуется всего несколько продуктов:
- Рафинированное подсолнечное масло (200 мл)
- Куриное яйцо (1 шт)
- Соль (0,5 ч. ложки)
- Сахар (1 ч. ложка)
- Горчица (1 ч. ложка)
- Уксус 9% (1 ст. ложка)
- Холодная кипяченая вода (1 ст. ложка)
Рецепт майонеза насчитывает всего несколько последовательных шагов. Просто выполняйте следующие действия:
Шаг 1: Тщательно моем яйцо, вытираем насухо. Выливаем в просторный стакан все масло и разбиваем туда яйцо.
Шаг 2: Добавляем в стакан сахар, соль, горчицу. Вливаем уксус и воду.
Шаг 3: Возьмем мощный блендер, идеальной в данном случае будет цельная металлическая насадка-пестик. Опускаем ее в стакан прямо на желток и включаем на полную мощность. Эмульсия постепенно начнет густеть и заполнять стакан.
Шаг 4: Тщательно взбив содержимое стакана, переливаем майонез в банку и ставим на хранение в холодильник. Но помните, что хранится он всего три дня, поэтому куда лучше его употребить сразу свежим.
Смотрите также рецепт домашнего майонеза на видео. И приятного вам аппетита!
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