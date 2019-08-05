Аджика из помидоров на зиму: простой рецепт сезонной закуски

Август - самое время заняться заготовками на зиму. Среди наиболее популярных сегодня - малосольные огурцы и томаты, различные овощные салаты, а также остренькая аджика из помидоров. Особенность аджики заключается в том, что ее не обязательно держать до холодов, добавлять как закуску можно буквально сразу после приготовления.

Подчас правильно приготовленная аджика может заменить вам хороший соус к мясу, стать отличной добавкой к блюдам из картофеля или риса. Объедением с ней будет даже обыкновенный кусочек свежего украинского хлеба. Как вы уже догадались, сегодня мы рассказываем простой и проверенный рецепт приготовления аджики из помидоров. Душистой, слегка пикантной, а главное - без горечи.

Процесс приготовления аджики с томатами куда более прост, чем это может казаться. А потребуются нам для рецепта следующие ингредиенты:

Свежие помидоры (3 кг)

(3 кг) Красный или желтый болгарский перец (1 кг)

(1 кг) Морковь (500 г)

(500 г) Лук (500 г)

(500 г) Горький перец (4-5 шт)

(4-5 шт) Чеснок (1-2 головки)

(1-2 головки) Сахар (2 ст. ложки)

(2 ст. ложки) Растительное масло (1 стакан)

(1 стакан) Винный уксус (⅔ стакана)

(⅔ стакана) Соль (2 ст. ложки)

Ну а для того, чтобы все это превратить во вкусную помидорную аджику нам потребуются всего 6 последовалтельных шагов. Давайте-ка начнем.

Шаг 1: Моем и чистим овощи. Удаляем корешки, очищаем болгарский перец от семян, удаляем хвостики горького перца (но семена оставляем, они дадут аджике больше остроты и аромата).

Шаг 2: Помидоры, лук, перцы и морковь пропускаем через мясорубку или просто измельчаем блендером до получения однородной массы.

Шаг 3: Помещаем овощи в плотную металлическую кастрюлю, добавляем растительное масло, тщательно перемешиваем и все это ставим на огонь. С момента закипания варим 1,5 часа на небольшом огне. В процессе варения периодически аджику стоит помешивать деревянной лопаткой, чтобы масса не пригорела.

Шаг 4: Параллельно пропускаем чеснок через мясорубку или также измельчаем его блендером.

Шаг 5: Добавляем к аджике уксус, соль, чеснок и сахар. Снова все хорошо перемешиваем и варим еще около 10 минут. Здесь возникает вопрос - почему мы не добавили чеснок сразу? Все дело в том, что в таком случае его аромат к концу приготовления выветрится и мы утратим очень важную составляющую нашей закуски.

Шаг 6: Снимаем нашу аджику с огня и раскладываем в подготовленные банки. Закрываем капроновыми крышками. В том случае, если вы готовите закуску на зиму, банки стоит закатывать.

Ну вот и все. На этом этапе наша аджика из помидоров готова. Хранить ее стоит в темном прохладном месте, где не будет солнечного света. Ну или же просто в холодильнике. Ну а в качестве бонуса смотрите еще пару полезных видео о приготовлении аджики в домашних условиях.

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