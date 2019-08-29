Названа самая популярная песня лета 2019

Популярный в мире стриминговий сервис Spotify определил 20 лучших песен этого лета. Для составления рейтинга были посчитаны данные по частоте скачивания самых популярных хитов с 1 июня по 20 августа 2019 года.

Лидирующую позицию заняла композиция Камилы Кабельо и Шона Мендеса "Сеньорита", став таким образом самой популярной песней лета 2019, пишет Entertainment Weekly.

Вторая позиция досталась треку Эда Ширана и Джастина Бибера I Donʼt Care. Тройку замкнула песня Билли Айлиш Bad Guy.

Интересно, что хит Old Town Road американского рэпера Lil Nas X, исполненный вместе с кантри-музыкантом Билли Рэем Сайрусом, занял лишь четвертое место в списке. Ранее трек побил рекорд чарта Billboard Hot 100 и продержался на первом месте на протяжении 17 недель. Композиция была настолько популярна, что фанаты американского хип-хоп исполнителя массово воровали в США дорожные знаки, указывающие на дорогу Old Town Road.

В первую десятку рейтинга Spotify также попали такие песни, как Callaita от Бэд Банни и Tainy, Beautiful People Эда Ширана и Халида, Otto Trago певца Sech и пуэрториканского рэпера Darell, Someone You Loved Льюиса Капальдии другие хиты.

Хит Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow обвинили в плагиате. Малоизвестный певец угрожает певице многомиллионным иском, утверждая, что она "украла" его мелодию и превратила в свой знаменитый хит.

В сети представлен список из ста лучших песен в истории человечества. Самой лучшей признана композиция Yesterday, которую исполнила легендарная британская группа The Beatles.

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