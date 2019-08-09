RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Хит Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow обвинили в плагиате: почему певице стоит на это “забить”

Заработать на Леди Гаге решился малоизвестный певец из США

пятница, 9 августа 2019, 17:45
читати статтю українською

Малоизвестный певец угрожает Леди Гаге многомиллионным иском, утверждая, что она “украла” его мелодию и превратила в хит “Shallow”.

Издание Page Six сообщает, что девятикратная обладательница “Грэмми” получила угрозу от юриста американского исполнителя и автора песен Стива Ронсена. Причиной претензии стал основной гитарный рифф “Shallow”, якобы скопированный с его песни “Almost” 2012 года.

Ронсен и его адвокат Марк Д. Шириан просят «миллионы и миллионы» долларов для урегулирования вопроса, угрожая обнародовать свои претензии. Команда Гаги, в свою очередь, называет это “наглым вымогательством”.

33-летняя Гага наняла нью-йоркского адвоката Орина Снайдера, который заявил, что суперзвезда не уступит в споре.

“Ронсен и его адвокат пытаются легко заработать на имени успешного человека. Это позорно и неправильно. Я приветствую Леди Гагу за то, что у нее хватило мужества и честности выступить от имени популярных артистов, оказавшихся жертвами таких претензий. Если господин Шириан продолжит дело, Леди Гага будет бороться с ним, и одержит победу”, - сказал он.

Ронсен, в свою очередь, настаивает, что автором мелодии является именно он, а Леди Гага включила ее в свою песню “Shallow”, которую позже записала вместе с актером Бредли Купером.

Команда юристов Гаги отмечает, что песня Ронсена вовсе не похожа на “Shallow”, но последовательность из трех аккордов (G, A, B), которую тот приписывает себе, очень распространена, и ее можно услышать в самых разных музыкальных произведениях. Например, в популярной песне группы Kansas “Dust In The Wind”, выпущенной в 1978 году.

Кто такой Стив Ронсен, обвинивший Леди Гагу в плагиате

Стив Ронсен - вокалист, автор песен и гитарист в гастролирующей группе из Нашвилла. В 2012 году он выпустил сольный альбом, куда и входит песня “Almost”, которую он называет прообразом “Shallow”.

«Стремясь полюбовно решить этот вопрос несколько месяцев назад, мой офис предоставил юридической команде Леди Гаги официальный доклад известного и уважаемого музыковеда и профессора, который определил, что существует значительное темповое, мелодическое, ритмическое и гармоническое сходство между двумя риффами обсуждаемых песен. Команда Леди Гага еще не предоставила моему офису отчет музыковеда, который мы запрашивали несколько раз”, - заявил адвокат Ронсена Марк Д. Шириан.

Кто и когда написал песню “Shallow”

Лирическая баллада “Shallow” была записана Леди Гагой и Брэдли Купером в 2018 году. Она вошла в саундтрек к мелодраме “Звезда родилась”, в которой Гага и Купер исполнили главные роли. Песня стала основой для печальной любовной истории, показанной в фильме.

Авторами “Shallow” являются Леди Гага, продюсер Марк Ронсон (не имеет никакого отношения к Стиву Ронсену), участник группы Dirty Pretty Things Энтони Россомандо и Эндрю Уайетт из Miike Snow.

“Когда мы придумывали эту песню с Марком, Энтони и Эндрю, это отличалось от любого другого опыта, который у меня был при написании композиций. В студии была серьезная атмосфера. Я сидела за пианино, у каждого из них была гитара, и мы начали придумывать тексты и разговаривать друг с другом, - рассказала Леди Гага изданию LA Times. - Эта песня - настоящий разговор между мужчиной и женщиной. Но мы не знали об этом, когда начинали”.

“Это песня, которая дает вам крылья, чтобы летать, - добавила Гага. - Она, по сути, вдохновляет обоих героев фильма “Звезда родилась” быть по-своему бесстрашными”.

Купер и Гага исполнили “Shallow” на церемонии вручения премии “Оскар”, где также выиграли приз за “Лучшую оригинальную песню к фильму”. До этого “Shallow” уже получила “Золотой глобус” и две премии “Грэмми”.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймСкандал
Теги:

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Секс для галочки: горничная рассказала об отношениях Майкла Джексона с дочерью Элвиса Пресли

Бывшая горничная Майкла Джексона и Лизы Пресли сомневается, что у них был секс в браке

Майкла Джексона хотят посмертно лишить именной премии: его честь пытается спасти поп-певец из Австралии

Майкла Джексона могут лишить именной премии из-за сексуального насилия над детьми, но за него заступился певец Питер Андре

Участника украинского Atlas Weekend 2019 освободили из-под ареста в Швеции: что известно

​Суд Швеции освободил из-под стражи американского хип-хоп-исполнителя ​A$AP Rocky.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: