Хит Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow обвинили в плагиате: почему певице стоит на это “забить”

Малоизвестный певец угрожает Леди Гаге многомиллионным иском, утверждая, что она “украла” его мелодию и превратила в хит “Shallow”.

Издание Page Six сообщает, что девятикратная обладательница “Грэмми” получила угрозу от юриста американского исполнителя и автора песен Стива Ронсена. Причиной претензии стал основной гитарный рифф “Shallow”, якобы скопированный с его песни “Almost” 2012 года.

Ронсен и его адвокат Марк Д. Шириан просят «миллионы и миллионы» долларов для урегулирования вопроса, угрожая обнародовать свои претензии. Команда Гаги, в свою очередь, называет это “наглым вымогательством”.

33-летняя Гага наняла нью-йоркского адвоката Орина Снайдера, который заявил, что суперзвезда не уступит в споре.

“Ронсен и его адвокат пытаются легко заработать на имени успешного человека. Это позорно и неправильно. Я приветствую Леди Гагу за то, что у нее хватило мужества и честности выступить от имени популярных артистов, оказавшихся жертвами таких претензий. Если господин Шириан продолжит дело, Леди Гага будет бороться с ним, и одержит победу”, - сказал он.

Ронсен, в свою очередь, настаивает, что автором мелодии является именно он, а Леди Гага включила ее в свою песню “Shallow”, которую позже записала вместе с актером Бредли Купером.

Команда юристов Гаги отмечает, что песня Ронсена вовсе не похожа на “Shallow”, но последовательность из трех аккордов (G, A, B), которую тот приписывает себе, очень распространена, и ее можно услышать в самых разных музыкальных произведениях. Например, в популярной песне группы Kansas “Dust In The Wind”, выпущенной в 1978 году.

Кто такой Стив Ронсен, обвинивший Леди Гагу в плагиате

Стив Ронсен - вокалист, автор песен и гитарист в гастролирующей группе из Нашвилла. В 2012 году он выпустил сольный альбом, куда и входит песня “Almost”, которую он называет прообразом “Shallow”.

«Стремясь полюбовно решить этот вопрос несколько месяцев назад, мой офис предоставил юридической команде Леди Гаги официальный доклад известного и уважаемого музыковеда и профессора, который определил, что существует значительное темповое, мелодическое, ритмическое и гармоническое сходство между двумя риффами обсуждаемых песен. Команда Леди Гага еще не предоставила моему офису отчет музыковеда, который мы запрашивали несколько раз”, - заявил адвокат Ронсена Марк Д. Шириан.

Кто и когда написал песню “Shallow”

Лирическая баллада “Shallow” была записана Леди Гагой и Брэдли Купером в 2018 году. Она вошла в саундтрек к мелодраме “Звезда родилась”, в которой Гага и Купер исполнили главные роли. Песня стала основой для печальной любовной истории, показанной в фильме.

Авторами “Shallow” являются Леди Гага, продюсер Марк Ронсон (не имеет никакого отношения к Стиву Ронсену), участник группы Dirty Pretty Things Энтони Россомандо и Эндрю Уайетт из Miike Snow.

“Когда мы придумывали эту песню с Марком, Энтони и Эндрю, это отличалось от любого другого опыта, который у меня был при написании композиций. В студии была серьезная атмосфера. Я сидела за пианино, у каждого из них была гитара, и мы начали придумывать тексты и разговаривать друг с другом, - рассказала Леди Гага изданию LA Times. - Эта песня - настоящий разговор между мужчиной и женщиной. Но мы не знали об этом, когда начинали”.

“Это песня, которая дает вам крылья, чтобы летать, - добавила Гага. - Она, по сути, вдохновляет обоих героев фильма “Звезда родилась” быть по-своему бесстрашными”.

Купер и Гага исполнили “Shallow” на церемонии вручения премии “Оскар”, где также выиграли приз за “Лучшую оригинальную песню к фильму”. До этого “Shallow” уже получила “Золотой глобус” и две премии “Грэмми”.

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