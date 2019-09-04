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Поздравляем с днем рождения креативно: 15 шпаргалок для всей семьи

The Lime собрал для вас самые оригинальные поздравления, которые запомнятся лучше любых подарков

среда, 4 сентября 2019, 18:14
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День рождения - особый праздник, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. В этот день хочется внимания, ярких сюрпризов и незабываемых эмоций.

Чтобы поздравить именинника с днем рождения можно просто подарить ему подарок. Но не всегда обычный презент может порадовать виновника торжества. Сделать праздничный день незабываемым помогут открытки с днем рождения. А если к этому вопросу подойти с креативом, то выброс адреналина у именинника гарантирован. The Lime собрал для вас самые оригинальные поздравления, которые запомнятся лучше любых подарков, а глаза близкого человека засияют счастьем.

Поздравление с днем рождения женщине

Каждая девушка независимо от возраста в свой день рождения хочет внимания к себе. Конечно, порадовать жену, маму, дочь, бабушку, подругу или коллегу по работе можно подарком, но не всегда получается вручить его с самого утра. Поэтому лучшим вариантом будет праздничная открытка, которая развеселит и поднимает настроение любой имениннице.

Поздравление с днем рождения мужчине

Существует множество оригинальных способов, чтобы поздравить любимого человека с днем рождения - начиная от завтрака в постель и заканчивая ужином на крыше. Но что делать, если именинник в этот день далеко от вас? В таком случае можно написать ему поздравление или отправить необычную картинку, за которой последует заряд позитива на весь день.

Возможно, что мужчиной, которого вы хотите поздравить с днем рождения, является ваш отец, брат, сын или коллега по работе – суть не меняется. Креативное поздравление будет уместно в этом случае.

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