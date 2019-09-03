Время ярких экспериментов: самые модные цвета сезона осень-2019

Новый сезон наступил, а значит - самое время узнать, в какие цвета окрасить гардероб этой осенью. Эксперты фешн-индустрии предлагают в сезоне осень 2019 богатую палитру модных оттенков - от привычных темных цветов до ярких новобранцев.

В нашем сегодняшнем материале мы расскажем о нестандартных для сезона оттенках. А именно - ярко-розовом, оранжевом и персиковом. Эти цвета правят балом в новом сезоне, поэтому этой осенью вам будет не до хандры.

Мода осень 2019: ярко-розовый

Кричащие цвета обычно пользуются популярностью летом или весной, но в этом осеннем сезоне стилисты сделали исключение. Один из таких оттенков - ярко розовый. Любая вещь в таком цвете способна привлечь внимание окружающих, а также сделать образ стильным и нескучным. Ярко-розовый оттенок встречается во многих модных коллекциях сезона осень 2019.

Мода осень 2019: оранжевый



Жизнерадостный оранжевый оттенок в одежде вам пригодится, когда температура за окном станет падать и начнет появляться осенняя хандра. Огненный цвет мелькает в осенне-зимних коллекциях 2019-2020 практически всех крупных модных домов мира. Этот оттенок можно оставить самостоятельным, а можно сочетать с другими яркими цветами, например насыщенно-синим.

Мода осень 2019: персиковый крем



Одним из самых трендовых цветов этой осени будет персиковый крем. Допустимы любые форматы его использования: базовая одежда, верхняя одежда, аксессуары, макияж и даже цвет волос.

Этой осенью яркие оттенки можно воплощать не только в одежде, обуви, макияже, но и на ногтях. Поскольку модный маникюр 2019 - это не только глубокие темные цвета, но и сочные оттенки. На какие варианты дизайна стоит обратить внимание этой осенью в первую очередь? Вот несколько свежих идей.

Ранее The Lime собрал для вас самые свежие идеи маникюра на осень, которые восхищают своей красотой и простотой одновременно.

А также подготовил тест, с помощью которого вы сможете подобрать свой идеальный маникюр. Он состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.