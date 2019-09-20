Тыквенный суп-пюре со сливками: простой пошаговый рецепт на первое

Тыква - один из тех уникальных овощей, которые поддаются всевозможной обработке и используются в разных рецептах. Рассмотрим сегодня вкусный, довольно сытный, а главное - полезный тыквенный суп-пюре со сливками.

Когда мы говорим полезный, то подразумеваем именно свойства тыквы, которая содержит в себе массу витаминов и питает организм кальцием, магнием, цинком и прочими полезными веществами. К тому же рецепт приготовления тыквенного супа очень прост и не отнимет у вас много времени. Давайте-ка приступим к сбору всех необходимых ингредиентов.

Для приготовления тыквенного супа со сливками нам потребуются следующий продукты: тыква (700 г), средней величины морковь (2 шт), лук репчатый (2 шт), растительное масло (2 ст. ложки), картофель (1 шт), кубик куриного бульона (3 шт), вода (1 л), сливки жирные (1 стакан), молотый черный перец (по вкусу), соль (по вкусу). Сам процесс будет состоять всего из нескольких шагов.

Шаг 1: Для начала стоит вымыть все приготовленные овощи. Порезать тыкву на небольшие кубики, мелко нарезать лук, морковь - измельчить на терке.

Шаг 2: Разогреваем духовку до 220 градусов. А пока она нагревается, помещаем в форму для запекания тыкву, лук и морковь (предварительно посудину можно смазать подсолнечным маслом). Дождавшись необходимой температуры, запекаем овощи на протяжении 40 минут. Тыквы, к примеру, должна стать настолько мягкой, чтобы вам не составляло труда проткнуть ее зубочисткой.

Шаг 3: Наливаем воду в большую кастрюлю кипятим и отвариваем в ней картофель. Достаем, нарезаем его на ломтики и совмещаем все ингредиенты в посудине, где дальше измельчи их блендером до состояния однородного пюре.

Шаг 4: Полученную массу выливаем обратно в кастрюлю и варим еще около 10 минут, при этом не забываем помешивать. Уже в конце добавьте к супу перец и соль. Вот и все, на этом этапе ваш тыквенный суп готов к употреблению.

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