Вкусный тыквенный пирог за час: простой рецепт полезного десерта

Сложно представить осень без яркого веселенького продукта - тыквы. Из этой оранжевой красавицы можно приготовить множество вкусных и, что самое главное, очень полезных блюд. В их число входит и тыквенный пирог.

Блюда из тыквы не только полезны, но и очень просты в приготовлении. А пирог из тыквы вполне можно приготовить за один час. Для приготовления лакомства вам понадобится песочное тесто, сливки, специи и, конечно же, тыква. Итак, готовим пирог рецепт которого очень прост.

Ингредиенты для песочного теста: мука (250 г), сливочное масло (125 г), сахар (2 ч.л.), желток (1 шт), вода (40 мл), соль (щепотка).

Ингредиенты для пирога: печеная тыква (800 г), сливки 30% (1 стакан), сахар (1 стакан), кукурузный крахмал (2 ст.л.), яйца (4 шт), соль (1 ч.л.), ваниль, молотая корица (1 ч.л.), молотый имбирь (1 ч.л.), молотый мускатный орех (0,5 ч.л.)

Чтобы приготовить пирог из тыквы, вам нужно придерживаться следующих шагов. Если приготовить тесто и запечь тыкву заранее, то вполне можно управиться за один час.

Шаг 1: Приготовьте песочное тесто. Смешайте муку и холодное сливочное масло до образования крошки. Отдельно смешайте желток, соль, сахар и воду. Полученную смесь вмешайте в муку с маслом и тщательно вымесите. Полученное тесто скатайте шар, обмотайте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 30 минут.

Шаг 2: Запеките тыкву. Разрежьте тыкву пополам, удалите семечки и запекайте в духовке, разогретой до 200 градусов, около часа. Остудите, срежьте кожицу и измельчите в блендере до пюреобразного состояния.

Шаг 3: Приготовьте начинку. К тыквенному пюре добавьте все оставшиеся ингредиенты, кроме сливок (они нам понадобятся позже). Перемешайте до получения однородной консистенции.

Шаг 4: Сформируйте пирог. В подготовленную заранее форму для выпекания выложите тесто. Тыквенную смесь налейте сверху. Поместите в духовой шкаф на 40 минут при температуре 180 градусов. Когда тыквенный пирог будет готов - дайте ему остыть. Тем временем, взбейте сливки до загустения. Нарежьте пирог на кусочки, сверху выложите по ложке взбитых сливок и подавайте к столу.

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