В Sony объявили о выходе PlayStation 5 и рассказали о ее новых фишках

Корпорация Sony готовит к выходу игровую консоль следующего поколения PlayStation 5. Ее продажи начнутся к рождественскому сезону 2020 года. Дизайн приставки пока остается в секрете, но некоторые ее фишки директор компании Джим Райан в интервью Wired все же раскрыл.

Первое, что должно обрадовать поклонников игровой консоли, - SSD-диск вместо привычного HDD. Данные новой PlayStation теперь будут записываться и считываться быстрее. Соответственно, быстрее будет происходить и запуск игр и приставки в целом.

PlayStation 5 позволит гибко настраивать процесс установки игр: к примеру, игроки получат возможность скачать и установить только мультиплеерную версию, не занимая место однопользовательской кампанией. В новой консоли останется привод оптических дисков, а сами игры будут продаваться на дисках объемом 100 гигабайт. Новая приставка также будет воспроизводить 4K Blu-ray-диски.

Особое внимание в компании уделили новому контроллеру. Предположительно, его назовут Dualshock 5. Ожидается, что внешне он немногим будет отличаться от своего предшественника, зато получит новую систему вибрации. В контроллеры также намерены добавить "адаптивное нажатие" кнопок R2 и L2. Разработчики смогут настраивать их сопротивление при нажатии, чтобы, к примеру, можно было почувствовать натягивание тетивы лука.

Изменится и интерфейс главного меню PlayStation 5. Сегодня компания планирует сделать так, чтобы игроки, даже не запуская игру, знали, что в ней происходит. Так, многопользовательские игры будут отображать в меню информацию о матчах, соревнованиях, а однопользовательские - показывать доступные миссии и награды, которые сулят игроку за их прохождение.

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