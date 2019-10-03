Как звучит Марс: в NASA опубликовали уникальную аудиозапись

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало в сети уникальную аудиозапись, на которой можно услышать звуки ветра и подземных толчков на Марсе.

Согласно информации ролику, который появился на канале NASA Jet Propulsion Laboratory в YouTube, запись при помощи чувствительного сейсмометра SEIS сделал посадочный модуль InSight. Без подобных специальных приборов услышать эти звуки невозможно.

Записи были сделаны в мае этого года. В целом же на малоизученной планете сейсмометр зафиксировал более ста подобных событий. Из них 21 ученые идентифицировали как подземные толчки. Остальные, по их мнению, тоже могут быть так называемыми марсотрясениями, но в этом специалисты уже уверены меньше.

Примечательно, что для платформы Soundcloud запись разбили на части: первая и вторая передают звуки "марсотрясений", вторая - ритмичные постукивания, которые специалисты объясняют расширениями и сужениями конструкции SEIS при нагреве или остывании.

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