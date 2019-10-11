Хэллоуин-2019: 10 креативных блюд и закусок к празднику

Хэллоуин – отличный повод, чтобы собрать друзей на тематический ужин и от души похулиганить. Блюда на праздник должны быть необычными, запоминающимися и, конечно же, отвратительно-прекрасными. И помните, никаких многокомпонентных блюд. На столе должны стоять простые, но в то же время страшные закуски.

The Lime собрал для вас примерное меню, которое разнообразит ваш стол и поддержит атмосферу этого необычного праздника.

Закуски для вечеринки на Хэллоуин

Холодная закуска "Метла ведьмы"

Для приготовления закуски понадобятся следующие ингредиенты: соломка соленая, сыр сулугуни в палочках, перья зеленого лука.

Сырные палочки разрезаем вдоль на несколько частей. С одной стороны палочку разделяем на волокна. Теперь с целой стороны делаем отверстие и вставляем соломку. Обвязываем пером зеленого лука, чтобы получилась метелка.

Горячие бутерброды "Мумии"

Понадобится: булочка для бургеров (1 шт.), сыр тостовый (6 шт.), колбаса (40 г), кетчуп (3 ст.л.), маслины (3 шт.).

Булочку разрезаем на три части и подсушиваем в духовке 3-4 минуты. На каждый кусочек выкладываем нарезанную кружочками колбасу и смазываем кетчупом. Сверху выкладываем тостовый сыр, предварительно нарезанный полосками. Из маслин делаем глазки и снова ставим в духовку на 5 минут, чтобы сыр немного расплавился.

Десерт "Шоколадные летучие мыши"

Ингредиенты: печенье "Орео" (10 шт.), шоколад (50 г), конфеты (10 шт.)

Печенье делим на половинки. Из части, на которой нет начинки, делаем крылья, разрезав печеньку пополам. Шоколад растапливаем, а конфеты освобождаем от обертки. "Приклеиваем" крылья к конфетам, используя шоколад. Из начинки печенья делаем глазное яблоко, из шоколада - зрачки.

Сосиска в тесте или "Нашествие мумий"

Для приготовления закуски понадобится: слоеное тесто (450 г), сосиски (10-15 шт.), кетчуп (2 ст.л.), гвоздика для декора.

Тесто слегка раскатываем, разрезаем на длинные полоски и слегка смазываем кетчупом. Сосиски обматываем тестом по спирали, оставляя место для глаз. Выкладываем сосиски на противень, вставляем глаза (из гвоздики) и выпекаем пр температуре 180 градусов 20-30 минут.

Паста с глазками

Ингредиенты: паста со шпинатом, сыр и бальзамический соус.

Пасту отвариваем как обычно. Из сыра и бальзамического соуса делаем глаза, добавляем томатный кетчуп и подаем к столу.

Печенье "Кровавая улыбка Дракулы"

Для приготовления десерта понадобится: печенье, мини-зефир, ванильное мороженое, красный пищевой краситель, миндальные хлопья

Печенье режем на половинки. Мороженое смешиваем с красным красителем и смазываем каждую половинку печеньки. На одну половинку печенья раскладываем мини-зефир, делая зубы. Накрываем второй половинкой. Чтобы сделать клыки – вставьте между зефирками хлопья из миндаля.

Закуска "Гусеница"

Наденьте на деревянную палочку для шашлыка виноградины одинакового размера. Глаза – из подручных средств (шоколадные дропсы, изюм, горошины перца или бутоны гвоздики).

Фаршированные яйца

Ингредиенты: яйца (5 шт.), майонез (1 ст.л.), маслины (4 шт.), пищевые красители красный и зеленый.

Яйца отвариваем, чистим и разрезаем пополам. Вынимаем желтки, добавляем к ним майонез и перемешиваем. Добавляем зеленый краситель. Полученную смесь выкладываем в шприц и выдавливаем на каждую половинку яйца. На вершину "глаза" выкладываем по кружку маслин. Затем обмакиваем зубочистку в красный пищевой краситель и рисуем "вены".

Закуска "Яблочки-вампиры"

На водяной бане растапливаем конфеты "Коровка". Некрупные яблоки накалываем на шпажки, обмакиваем в полученную карамель и выкладываем на тарелку. Каждому вампирчику делаем рот и зубы из зефира.

Закуска "Мозги"

Любой паштет можно превратить в "настоящий" мозг, удачно поорудовав мясорубкой, блендером, ложкой и вилкой.

В преддверии Хэллоуина The Lime также собрал 10 свежих идей, как одеться к празднику. Для этого вам потребуются лишь желание, время и немного усидчивости.

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