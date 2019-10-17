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Какой из тебя Эминем: четкий рэп-тест в день рождения музыканта

Засекайте время и читайте рэпчик

четверг, 17 октября 2019, 15:55
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В четверг, 17 октября, одному из самых известных рэперов планеты - Эминему - исполнилось 47 лет. За годы своей карьеры этот парень выпустил множество хитов, воспитал не одно поколение любителей жанра и установил по меньшей мере несколько рекордов по скорочтению.

Взять, к примеру, хит музыканта Rap God. В его третьем куплете есть отрезок, на котором Эминем произносит 110 слов за 16 секунд, то есть 6,87 слов в секунду. В день рождения музыканта The Lime предлагает читателю попробовать себя в роли парня с микрофоном.

Маршалл Брюс Мэтерс III (так на самом деле зовут Эминема) является одним из самых продаваемых артистов в мире. Ряд тематических изданий неоднократно называл его одним из величайших музыкантов всех времен. К примеру, тот же Rolling Stone разместил Эминема на 83-й ступеньке в списке "100 великих артистов".

Как сольный исполнитель Эминем продал на сегодняшний день более 100 миллионов альбомов по всему миру и более 107 миллионов своих записей и 44 миллиона копий своих альбомов только в США.

  • В июле этого года британский музыкант Пол Маккартни, некогда вокалист и бас-гитарист легендарных The Beatles, отметил свой 77 день рождения. Пройдите тест и угадайте, кто на вокале хитов легендарной "четверки".
  • В июне британский актер и музыкант Хью Лори, наиболее известный ролью доктора Грегори Хауса в одноименном сериале, отметил свой 60 день рождения. Пройдите занятный тест, в котором приведены 10 цитат. Некоторые из них принадлежат актеру, некоторые - его острому на язык персонажу.

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