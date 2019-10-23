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В логотипе Олимпиады-2024 увидели значок Tinder и даже прическу Дженнифер Энистон

Авторам логотипа для его создания потребовалось полтора года

среда, 23 октября 2019, 18:58
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В Париже представили логотип Олимпиады 2024 с Марианной - символом Французской республики, олимпийским огнем и медалью. Дизайнеры рассчитывали, что он станет хорошей альтернативой традиционному символу Парижа - Эйфелевой башне, но пользователи соцсетей рассмотрели в нем еще кое-что.

Как рассказали авторы лого, для его создания им потребовалось полтора года. Образ Марианны стал знаком уважения ко всем спортсменкам, ее прическа - отражением моды начала XX века: тогда в Париже проходили летние Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины. Все это так, но помимо официальных идей пользователи Twitter рассмотрели в изображении значок сервиса знакомств Tinder, прическу актрисы Дженнифер Энистон и не только. Мы собрали лучшие ассоциации блогеров.


Фото: "Я подправил логотип Олимпиады. Теперь он идеальный"


"Это странно, что я влюбился в логотип Олимпийских игр в Париже?"


"Три секрета логотипа Олимпийских игр в Париже"


"Думаю, логотип Олимпийских игр в Париже захочет поговорить с менеджером"


"Логотип Олимпийских игр — это просто Рэйчел из "Друзей"

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