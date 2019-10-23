В логотипе Олимпиады-2024 увидели значок Tinder и даже прическу Дженнифер Энистон

В Париже представили логотип Олимпиады 2024 с Марианной - символом Французской республики, олимпийским огнем и медалью. Дизайнеры рассчитывали, что он станет хорошей альтернативой традиционному символу Парижа - Эйфелевой башне, но пользователи соцсетей рассмотрели в нем еще кое-что.

Как рассказали авторы лого, для его создания им потребовалось полтора года. Образ Марианны стал знаком уважения ко всем спортсменкам, ее прическа - отражением моды начала XX века: тогда в Париже проходили летние Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины. Все это так, но помимо официальных идей пользователи Twitter рассмотрели в изображении значок сервиса знакомств Tinder, прическу актрисы Дженнифер Энистон и не только. Мы собрали лучшие ассоциации блогеров.



Фото: "Я подправил логотип Олимпиады. Теперь он идеальный"



"Это странно, что я влюбился в логотип Олимпийских игр в Париже?"



"Три секрета логотипа Олимпийских игр в Париже"



"Думаю, логотип Олимпийских игр в Париже захочет поговорить с менеджером"



"Логотип Олимпийских игр — это просто Рэйчел из "Друзей"

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