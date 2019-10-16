Джастин Бибер неудачно прокатился на моноцикле: теперь его падение - новый мем в соцсетях

Успешные люди - успешны во всем. Не успел американский поп-певец Джастин Бибер упасть с моноцикла, как тут же стал звездой новых мемов в соцсетях.

Как пишет Indy100, на одноколесном велосипеде артист учился кататься для съемок нового клипа, но что-то пошло не так. Снимки падения Бибера, которому никак не удавалось удержаться на сидении моноцикла, тут же облетели соцсети. Очевидно, пользователи посчитали грешным делом пропустить такую возможность порезвиться в фотошопе.

Так падающий Джастин Бибер стал бегуном на стадионе, рестлером на ринге, жертвой инопланетян, дельфином и не только.

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